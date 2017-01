NESTA DATA

Reino Unido toma posse das Ilhas Malvinas Em 2 de janeiro de 1833, Reino Unido tomou oficialmente posse das Ilhas Malvinas, conhecidas pelos britânicos como Falklands

As Ilhas Malvinas, também conhecidas como Falklands, são um arquipélago localizado a cerca de 500 km da costa Sul da Argentina. O território é uma área de intensa disputa entre os governos argentino e britânico.

As Malvinas foram descobertas em 1502, pelo navegador italiano Américo Vespúcio, sendo incluídas no mapa da América do Sul em 1507. As ilhas ficaram desabitadas até 1690, quando o navegador britânico John Strong chegou ao arquipélago. Capitão de uma expedição britânica ao continente, Strong batizou o estreito que divide as duas principais ilhas do arquipélago de Falkland Sound, em homenagem a Anthony Cary, visconde de Falkland, na época tesoureiro da Marinha Real britânica.

Navegadores espanhóis e franceses perceberam o potencial comercial das ilhas e passaram a disputar a região junto com os britânicos até 1713, quando foi assinado o Tratado de Utrecht, que concedia oficialmente à Espanha os territórios conquistados por ela na América do Sul, entre eles as Ilhas Malvinas. O tratado, no entanto, não cessou as disputas britânicas e francesas pelo território, visto como ponto estratégico para batalhas no Atlântico Sul.

Em 1764, o navegador francês Louis-Antoine de Bougainville estabeleceu o primeiro assentamento francês na ilha leste do arquipélago, ao norte da atual capital Porto Stanley. Bougainville batizou as ilhas de Îles Malouines, de onde deriva o nome espanhol. O nome foi dado em homenagem ao porto francês Saint-Malo, ponto de partida de seus navios.

Em 1765, o capitão da Marinha Real britânica John Byron reivindicou o arquipélago para o Rei Jorge III, usando oficialmente o nome Falklands, para se referir ao arquipélago. Na época, a França era aliada da Espanha e cedeu suas colônias ao Reino Espanhol. Em 1770, a Marinha da Espanha expulsou os colonos britânicos das ilhas. Um ano depois, os reinos britânico e espanhol concordaram em dividir a colonização. Mas o acordo não cessou a disputa pela soberania do arquipélago.

Em 1773, para resolver problemas em outras colônias, o Reino Unido retirou seus colonos do arquipélago, deixando lá apenas uma placa que reivindicava as ilhas para o Rei Jorge III. Em 1790, Espanha e Reino Unido assinaram a Convenção do Estreito de Nootka, na qual os britânicos se comprometeram a não estabelecer nenhum assentamento nas costas ocidental e oriental da América do Sul, nem em suas ilhas adjacentes. Atualmente, este acordo é usado pela Argentina para reafirmar seu direito à posse do local.

Após conquistar a independência da Espanha, a Argentina tomou para si todos os territórios da região antes pertencentes aos espanhóis, entre eles, as Malvinas. Mas em 2 de janeiro de 1833, o navegador britânico James Onslow chegou às ilhas com dois navios de guerra e deu ao capitão argentino Josá Maria Pinedo, então chefe local, um prazo de 24 horas para rendição. A posse do arquipélago pelos britânicos foi então oficializada, sob protestos argentinos.

Em 1960, uma Assembleia das Organização das Nações Unidas, pediu o fim do colonialismo e o Reino Unido listou o arquipélago como um dos lugares que poderiam se tornar independentes. A Argentina protestou, afirmando que a região pertence ao país. Em 1965, os dois países começaram uma negociação para decidir o futuro das ilhas, mas as conversas não deram resultado e acabaram culminando na Guerra das Malvinas, que durou de abril a dezembro de 1982 e terminou com a rendição das tropas argentinas.

As ilhas se tornaram território dependente do Reino Unido, mas passaram a ter na pesca uma atividade que garantiu a renda local, tornado o arquipélago autossustentável.

Até hoje, a Argentina reivindica seu direito à soberania das Ilhas Malvinas, mas os moradores locais já deixaram claro que não pretendem pertencer ao país em um plebiscito realizado em março de 2013. Nele, a maioria esmagadora dos moradores afirmou que pretende continuar sob domínio britânico.

Fontes:

BBC-A história das ilhas