CRISE DOS REFUGIADOS

Menores desacompanhados são alvos de exploração em campos de refugiados As crianças e jovens costumam viajar sozinhas, porque seus pais só têm condições de enviar um membro da família

Pelo menos 23 mil refugiados menores desacompanhados precisam de ajuda urgente nos campos da Grécia e da Itália, segundo um levantamento da União Europeia. O documento liderado por Hans Gustaf Wessberg indicou que, além da falta de segurança, água, comida e medicamentos, as crianças e os jovens são alvos de exploração.

Segundo Claude Moraes, membro do Parlamento Europeu, o relatório serve como um sinal de alerta. “A quantidade de abuso infantil, estupro e contrabando que está ocorrendo é terrível. Se a União Europeia tem algum tipo de valor, ela deve cuidar dos menores desacompanhados que chegam à Europa”.

Apesar dos países da União Europeia terem se comprometido a reassentar 34.953 refugiados de campos italianos, menos de 1,2 mil assentamentos aconteceram, de fato, até setembro do ano passado. Nenhum desses assentamentos envolveu menores desacompanhados.

Muitas crianças dormem no mesmo ambiente que adultos, a ameaça de violência é frequente. Elas costumam viajar sozinhas, porque seus pais só têm condições de mandar um membro da família para a jornada rumo à Europa. No entanto, os menores costumam ser alvo do comércio sexual, segundo a Europol, agência responsável por garantir o cumprimento da legislação da União Europeia.

Quase 90% das 2,5 mil crianças que estão nos campos gregos vem da Síria, Afeganistão ou Iraque. Nos campos italianos, pelo menos 20,5 mil crianças são de países da África afetados por conflito ou perseguição, como Nigéria e Eritreia.

Em 2016, mais de 5 mil pessoas morreram no Mediterrâneo. Acredita-se que, a partir de junho, haverá uma nova onda de imigração rumo à Europa, por conta de problemas na Líbia, Síria e Turquia. Será a chance da União Europeia mostrar que se preocupa com os menores desacompanhados.

