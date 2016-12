Segurança internacional

Países do Mercosul terão placas de carros unificadas até 2018 Principal objetivo da medida é garantir a segurança jurídica dos deslocamentos internacionais

Representantes do Mercosul reuniram-se em Bueno Aires, Argentina, para consolidar a proposta de placa veicular única para todas as nações do bloco comercial. O principal argumento dessa proposta é a segurança jurídica dos deslocamentos internacionais, pois novo tipo de placa auxiliaria a identificação das autoridades de cada país. O encontro também serviu para definir as projeções do modelo que estampará 100 milhões de veículos até 2018.

Apesar das negociações terem avançado, o padrão do desenho ainda não foi definido. Simulações feitas mostraram uma placa parecida com a utilizada pelos países da União Europeia, sendo um pouco mais larga que a atual e com mais letras, o que aumentaria o número de combinações.

A nova placa teria a bandeira do país na lateral e, logo abaixo, a sigla correspondente à cidade, ao estado e ao país, sempre da esquerda para a direita.

Os veículos de carga e passageiros que circulam atualmente entre os países do Mercosul o fazem utilizando o Certificado de Inspeção Técnica Veicular (CITV). Esse documento comprova o cumprimento das condições de segurança criadas por cada governo.

Caminhões e ônibus que fazem esse tipo de trajeto receberão, em 2016, a “Placa Mercosul”. Veículos de passeios e outros tipos só farão a migração em 2018, juntamente com os novos produzidos e emplacados em cada país do Mercosul.

Fontes:

OGlobo-Mercosul terá placa de carros unificadas até 2018

JornaldoCarro-Placas do Mercosul serão unificadas