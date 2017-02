VIAGEM

Voo comercial mais longo do mundo chega à Nova Zelândia Com duração de 17 horas e 30 minutos, o voo passou por dez regiões de fuso horário e cinco países

O mais longo voo comercial direto do mundo chegou à Nova Zelândia nesta segunda-feira, 6. O Boeing 777-200LR, da Qatar Airways, percorreu 14.535 km de Doha, capital do Qatar, até Auckland, cidade neozelandesa, em 17 horas e 30 minutos.

O voo, da Qatar Airways, passou por dez regiões de fuso horário e cinco países. A companhia aérea disse que o voo foi mais longo que as trilogias “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”, que foram filmadas na Nova Zelândia. No voo, estavam presentes quatro pilotos e 15 comissários de bordo. Não foi divulgado o número de passageiros.

O voo da Qatar Airways bateu o recorde estabelecido em março do ano passado, pela Fly Emirates, também com um avião do modelo Boeing 777-200LR, que percorreu 14.200 km de Dubai para Auckland.

