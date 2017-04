Especial Getúlio

13 de agosto de 1954 – o mar de lama

No próximo dia 24 de agosto será o aniversário do suicídio de Getúlio Vargas. Para lembrar a data, o Opinião e Notícia resgata uma série de artigos do Instituto Liberal sobre o ditador.

Leia o terceiro artigo da série:

A 13 de agosto de 1954 Getúlio Vargas já pôde sentir que estava se afogando em um mar de lama. Fora preso o pistoleiro Alcino José do Nascimento, que confessou o crime da Rua Toneleros. Mas a situação agravou-se ainda mais ao declarar na Polícia haver agido a mando do filho de Getúlio Vargas, o então Deputado Federal Lutero Vargas.

No dia 12 de agosto a Aeronáutica já havia instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar o crime que resultara na morte de um de seus oficiais. Em nova manobra do Catete, Lutero Vargas abre mão da imunidade parlamentar e se apresenta voluntariamente para depor, negando a participação como mandante do atentado da Rua Toneleros.

A trama que foi aos poucos sendo desvendada naqueles dias críticos de 1954 revela-se muito complexa para envolver apenas personagens subalternos do Palácio. Logo após a prisão do pistoleiro, o secretário da guarda pessoal de Getúlio Vargas (extinta no dia 7 de agosto) acaba confessando que havia facilitado a fuga do pistoleiro Alcino e do membro da guarda Climério, ambos diretamente envolvidos no assassinato. Climério ainda levaria alguns dias para ser encontrado. João Vicente, o secretário, alegou que fizera tudo instruído por Gregório Fortunato – o “anjo negro”- , chefe da guarda.

Ou seja, 8 dias após a morte do Major Rubens Vaz a polícia e a Aeronáutica já tinham os nomes dos assassinos, de quem os acobertou e de quem os instruiu. Todos pertenciam ao círculo íntimo do Presidente, exceto o pistoleiro contratado.

Essas pessoas ligadas a Getúlio Vargas é que verdadeiramente conspiraram contra a Nação, e não os militares inconformados com o cenário de impunidade que então campeava nos círculos próximos do Poder. O impeachment do Presidente era o único caminho legal possível.

Nos dias que seguiram a 13 de agosto surgiriam ainda mais provas contra os delinqüentes que cercavam o ex-ditador.