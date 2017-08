TURISMO

Paris é sempre uma boa ideia Considerado por muitos um mês a evitar, agosto é, na realidade, um dos meses mais encantadores para se estar em Paris

Agosto é um mês atípico em Paris, considerado por muitos um mês a evitar. Os parisienses fogem e os numerosíssimos turistas que os substituem pelas ruas abandonadas por seus frequentadores habituais são, em sua grande maioria, incautos marinheiros de primeira viagem. Os pontos turísticos permanecem, é claro, e é para eles que afluem os visitantes. A Torre Eiffel, o Arco de Triunfo, Notre Dame e o Louvre, para mencionar apenas as atrações mais óbvias, ficam intransitáveis. Vêem-se filas serpenteando por centenas de metros e um mar de smart phones na ponta de “selfie sticks”. O que importa, naturalmente, é a foto, a prova da façanha. Esses turistas pouco ligam para o fato de que a maioria dos bons restaurantes, das boutiques interessantes, dos teatros e das salas de concerto estão fechados para as incontornáveis férias coletivas, que têm sua origem nos famosos “congés payés” ou férias remuneradas, grande conquista dos trabalhadores franceses nos anos 1920. Costuma dizer-se hoje que, nos meses de julho e agosto, o mapa da Europa inclina-se de Norte a Sul e que toda a população desliza para o litoral sul do Atlântico europeu ou para o do Mediterrâneo.

Entretanto, encontrei numa papelaria de bairro em Paris, uns guardanapos de coquetel cor de rosa, impressos com uma Torre Eiffel e a inscrição: “Paris is always a good idea”. Esses guardanapinhos poderiam ter sido desenhados por mim, pois considero, e vou tentar mostrar-lhes por quê nos próximos parágrafos, que agosto é, na realidade, um dos meses mais encantadores para se estar em Paris.

É verdade que há muitos comércios, principalmente o comércio de bairro, e muitos bons restaurantes fechados. A maioria dos teatros também aproveitam para descansar, só reabrindo em setembro. A vida musical pára, pois os músicos estão todos ocupados nos festivais de verão que não se limitam mais aos grandes eventos de Salzburg, Bayreuth, Lucerne, Glyndebourne, La Roque d’Anthéron, etc., mas que se multiplicam nos lugares mais recônditos da Europa. Em Paris, há só concertos de qualidade duvidosa, sempre os mesmos programas, dos quais os mais populares são as Quatro Estações de Vivaldi e a eterna Eine Kleine Nachtmusik, de Mozart. Esses concertos, entretanto, têm a particularidade de serem tocados em igrejas deslumbrantes e pouco conhecidas, como St. Eustache e St. Julien-le-Pauvre.

Mas debaixo dessa sonolência aparente, Paris vive! Não só vive, como brilha. A ausência de mais da metade dos automóveis, que estão quer nas estradas, quer nas garagens, alivia consideravelmente a atmosfera. Com o ar muito menos poluído, a arquitetura resplandece. Não importa o tempo, só muda a cor. O céu azul e sol tornam as fachadas fulgurantes. O céu mais sombrio e as pancadas de chuva fazem com que pareçam cinza prateado. A beleza dos edifícios muito parecidos no estilo e impecavelmente cuidados permanece. Embora se possa, ocasionalmente, padecer de calor canicular, vale a pena.

E, de uns anos para cá, o comportamento de Paris se modernizou. Muito menos adormecida do que antes, a cidade oferece grandes lojas e supermercados abertos até no domingo, excelentes exposições, algumas representações teatrais de qualidade e, sabendo procurar, restaurantes que fazem jus à fama da gastronomia francesa.

Neste mês de agosto, por exemplo, nessa última categoria, estavam abertos o maravilhoso “Atelier de Joël Robuchon” e o excelente “LouLou”, nos jardins do Musée des Arts Décoratifs.

Pude escolher duas grandes exposições que me chamaram a atenção entre várias. No Musée d’Orsay, havia uma retrospectiva dos retratos de Cézanne, forma pela qual o artista é muito menos conhecido do que pelas naturezas mortas e paisagens, e na qual, no entanto, é tão magistral quanto nas duas outras. Merece uma análise mais aprofundada, quem sabe em outro artigo. A outra exposição, que atraía um público muito maior, é a da vida e obra do legendário costureiro Christian Dior, no Musée des Arts Décoratifs. Confesso que, apesar da beleza das roupas e da profusão de fotografias de figuras famosas, achei a mostra cansativa, exagerada no tamanho e no esforço de contar toda a história em seus mínimos detalhes, o que cria, salvo em certas salas genialmente arrumadas, uma aparência extremamente confusa.

A cereja no sundae foi no teatro, “Edmond”, uma peça muito bem escrita por Alexis Michalik e magistralmente interpretada, contando a história da criação e da primeira representação de “Cyrano de Bergerac”, a obra prima de Edmond Rostand.

É claro que a vida corre muito mais lenta do que em plena “saison”, de setembro a junho. Mas nos dias de hoje, uma certa desaceleração, embora temporária, é não só um alívio, mas uma necessidade. Por isso, Paris é sempre uma boa ideia.