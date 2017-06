Artigos

Sobrevivência de Lula depende de limpeza do PT e do governo

A manutenção da imagem de Lula frente à opinião pública vai depender da sua capacidade de cortar do PT e do governo os nomes envolvidos em denúncias ligadas ao mensalão, licitações de estatais e até do assassinato do ex-prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel. Na lista, além do presidente do PT, José Genoino, estão o tesoureiro do partido, Delúbio Soares e o chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho.

Na sexta, reportagem da revista Veja revelou que o publicitário Marcos Valério foi avalista de um empréstimo do PT junto ao BMG (Banco de Minas Gerais). O publicitário, apontado nas denúncias como o homem da mala do esquema do mensalão na Câmara, é proprietário da agência mineira SMP&B, que presta serviço aos Correios. O contrato também foi assinado por Genoino e Delúbio. Já Carvalho teria impedido, segundo gravações, que as investigações do caso Celso Daniel avançassem.

