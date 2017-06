Islamismo

Livro conta a história do pai do fundamentalismo radical Biografia de Sayyid Qutb, conta como egípcio escreveu livro que inspirou gerações de radicais islâmicos

Sayyid Qutb, um dos pioneiros do islamismo do século XX, é visto como o gênio maligno que inspirou a jihad global dos dias atuais. De acordo com John Calvert, autor do livro “Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism”, sua reputação não é totalmente injusta, mas não está à altura de sua complexa e enigmática figura. Um dos principais desafios dos biógrafos é explicar a evolução de Qutb, que passou do nacionalismo romântico ao islamismo tradicional, antes de se tornar um ardente revolucionário.

Calvert se concentra nas ações de Qutb no Egito. Como muitos outros após a primeira guerra, Qutb era uma criança camponesa que migrou para o Cairo. Lá se encantou pela combinação entre o sufismo e o nacionalismo secular, que se opunha ao controle britânico do Egito e à colonização sionista da Palestina. Mas no fim dos anos 1940, descontente com o fracasso dos partidos nacionalistas, se tornou um poderoso e original islamita, e escreveu seu livro “Justiça social no islã”, antes de partir numa viagem aos Estados Unidos, onde permaneceu por dois anos.

Embora tenha se impressionado com as conquistas materiais dos norte-americanos (e se encantado com “E o vento levou”), Qutb desprezou o materialismo, o racismo e a promiscuidade sexual da cultura ocidental. Teria sido esse o ponto de virada na radicalização de Qutb? A visão de mulheres seminuas nas pistas de dança de Greeley, Colorado teriam transformado um egípcio sexualmente reprimido num guerreiro islamita? Calvert duvida. Segundo ele, a temporada nos Estados Unidos confirmou as visões de Qutb, mas não as inspirou.

De volta ao Egito, Qutb se identificou com a Irmandade Muçulmana, da qual se tornou membro em 1953. Dois anos após seu retorno, a monarquia apoiada pelos britânicos foi derrubada pelo exército nacionalista de Gamal Abdel Nasser. Qutb e seus irmãos muçulmanos receberam o golpe de estado com entusiasmo, mas no ano seguinte, após uma tentativa de assassinato, Nasser perseguiu a Irmandade e Qutb foi preso. A prisão e a tortura fizeram dele um revolucionário. Seu livro “Ma’alim fi al-Tariq” (traduzido sob diferentes títulos, mas principalmente como “Milestones” ou “Marcos na estrada”), escrito na prisão e publicado em 1964, usou o termo “jahilyyia” ou “ignorância” para se referir ao mundo árabe.

Se antes o termo era usado para descrever a condição dos povos árabes antes do nascimento do islamismo, Qutb a usou para condenar governos árabes influenciados pelo modo de vida ocidental. Dois anos após a publicação, Qutb foi enforcado pelas autoridades egípcias, mas seu livro se tornou um influente manifesto da Revolução Islâmica.

Calvert descreve um Qutb que acreditava numa batalha global entre a vanguarda de nobres muçulmanos e a massa envolvida na “jahilyyia”, e que se referia aos inimigos externos do Islã como “uma nociva aliança de cruzados e judeus” – as mesma palavras utilizadas hoje por terroristas da Al-Qaeda. No entanto, Qutb não era um “islamofascista”. Não apoiava o uso da violência, se opunha fortemente ao assassinato de inocentes, e teria ficado horrorizado com que radicais egípcios e grupos jihadistas fizeram em seu nome nas décadas seguintes. O livro de Calvert realiza a proeza de salvar Qutb de um retrato caricatural sem atenuar seu radicalismo.

