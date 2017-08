EMBATE COMERCIAL

EUA e Coreia do Norte já estão em guerra Se nenhuma bomba explodiu ainda, a guerra comercial já começou. E os EUA conseguiram envolver neste processo até mesmo o governo chinês

Os tiros ainda não foram disparados, tampouco mísseis foram lançados, mas é certo que Coreia do Norte e Estados Unidos estão num estágio muito mais avançado que o mero embate da retórica ou das ameaças. Mesmo com um discurso em que invoca alternativas pacíficas para a tensão entre Washington e Pyongyang, o general da Marinha dos Estados Unidos Joseph Dunford avisou esta semana que os militares estão preparados para usar seu arsenal completo em caso de provocação do isolado país asiático.

Também chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Dunford está visitando a Coreia do Sul, o Japão e a Chna. A visita acontece uma semana depois de Trump declarar que o exército americano está pronto para disparar “fogo e fúria” se a Coreia do Norte continuar ameaçando lançar quatro mísseis de alcance intermediário perto do território de Guam, arquipélago administrado pelos EUA que abriga bases militares americanas. i

A guerra é comercial e custa caro

Se nenhuma bomba explodiu ainda, a guerra comercial já começou. E os Estados Unidos conseguiram envolver neste processo até mesmo o governo chinês, aliado de primeira hora do ditador Kim Jong un e maior parceiro comercial de Pyongyang. Pequim acaba de anunciar que irá proibir importações de certos produtos estratégicos da Coreia do Norte, já a partir desta terça-feira (15), cumprindo recentes sanções impostas pelas Organizações das Nações Unidas (ONU), cujo objetivo é conter o avanço do programa nuclear norte-coreano. Serão congeladas as importações de carvão, de ferro, de chumbo e de frutos do mar.

Pequim vinha rejeitando insinuações da Casa Branca de que não fazia o suficiente para pressionar os norte-coreanos, mas acabou cedendo às pressões e às evidências. Neste período, Washington também endureceu sanções de maneira unilateral, mirando empresas e bancos chineses que estariam canalizando recursos para o programa de armas de Pyongyang. Ainda assim, a China apelou ao presidente americano Donald Trump, para que evite uma “guerra comercial”. Para piorar o clima, Trump determinará uma investigação sobre denúncias de que Pequim teria roubado tecnologia e propriedade intelectual dos EUA. A confirmação deste fato poderia trazer resultados devastadores para a maior economia do planeta.

Dormindo com o inimigo

“Numa guerra comercial, não há futuro ou um ganhador. Ambos os lados serão perdedores. Como enfatizamos muitas vezes, a natureza das relações entre China e EUA é de benefício mútuo e de ganhos para todos”, prega Hua Chunying, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês.

Dormindo ao lado do inimigo, a Coreia do Sul adotará ação comercial firme caso as tensões geopolíticas que envolvem a Coreia do Norte provoquem um aumento anormal na volatilidade dos mercados asiáticos, afirmou o ministro das Finanças, Kim Dong-yeon. Após uma reunião sobre a política econômica, ele disse que os mercados financeiros são monitorados para se detectar qualquer movimentação radical.

Como não existe bonzinho neste roteiro de pré-guerra, Pequim vira os olhos para o próprio umbigo, deixando o gordinho Kim Jong un em stand by no momento em que Washington sinaliza com uma boa relação comercial com os chineses – ressaltando o “compromisso” formal dos EUA em sua aliança com Tóquio e com Seul. Afinal, business is business.