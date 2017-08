Turismo

Itália: por que amei conhecer Assis Ruas estreitas de Assis sempre levam a algum lindo cantinho, sempre decorado com flores, e dá para ver que os moradores cuidam muito da cidade

Em viagem pela Itália, pegamos um trem em Florença e fomos para Assis. Eu e minha amiga tínhamos muita vontade de conhecer essa cidade, e quando chegamos lá ficamos mais encantadas ainda.

Confesso que na hora de escrever esse post, foi difícil escolher apenas algumas fotos, pois gostei de várias! Então prepare-se que acabei colocando muitas!

Assis (em Italiano, Assisi) fica na região da Umbria, e é província de Perúgia (no caminho de Florença a Assis, o trem passa em Perúgia). Em Assis e nos arredores moram cerca de 25 mil habitantes.

Ficamos hospedadas no Albergo Il Duomo e gostei bastante, bem limpo e agradável. Mal chegamos, já fomos praticamente correndo para a Basílica de São Francisco de Assis (San Francesco).

Assis é sobretudo conhecida por ser o local de nascimento de São Francisco (Francesco Bernadone). A Basílica é classificada pela Unesco como patrimônio mundial.

A construção da Basílica e do Mosteiro foi iniciada em 1228 e concluída em 1253. Dentro da Basílica inferior existem pinturas de Cimabue e na Basílica superior as famosas pinturas de Giotto que retratam a vida do Santo.

Em setembro de 1997, um terremoto danificou parte da Basílica e ela passou 2 anos sendo restaurada. O jardim em volta da Basílica é maravilhoso e sempre tenho na memória essas rosas!

Nunca senti tanta paz como quando estive em Assis. Definitivamente é um lugar que quero voltar quando puder.

Lá é um silêncio, as ruas estreitas sempre levam a algum lindo cantinho, sempre decorado com flores, e dá para ver que os moradores cuidam muito da cidade.

Visitei também a casa onde nasceu São Francisco de Assis, que fica na Piazzetta di San Francesco Piccolino, que hoje é um local de visitação.

Em Assis também nasceu Santa Clara de Assis (Chiara d’Offreducci) que fundou a Ordem das Clarissas.

Depois ficamos andando pela cidade, admirando tudo e muito felizes de termos incluído Assis em nosso roteiro! Vale muito a pena!

E para terminar o dia, fomos jantar. Embaixo do nosso hotel, tinha uma pizzaria (Il Duomo) e ali foi a melhor pizza que comemos na Itália!!

*Mariana Ribeiro escreve no blog Mundo e Caracóis, parceiro do Opinião e Notícia.