OPINIÃO PÚBLICA

Leitor comenta a gafe do Oscar 2017 Markut é o Opinião Pública da semana. Participe você também!

Markut comentou a matéria “Confira a lista dos premiados do Oscar 2017” e foi eleito o opinião pública da semana. E você? Já deu sua opinião hoje?

Estranha gafe essa! Que surpreendentes pressões de bastidores terão ocorrido?

O bom foi que o medíocre La La Land não ganhou. Independentemente de ser um filme digno do Oscar, “Moonlight” parece ter sido escolhido pelas pressões políticas do momento, nos EUA, pós eleição do Trump.

Um momento significativo, na luta contra o feroz preconceito racial nesse país.