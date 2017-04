Leitor comenta a legalização da maconha

OPINIÃO PÚBLICA

Se os EUA vêm liberando o uso da maconha, o país que mais gastou com o combate da droga e ao mesmo tempo continua o maior consumidor, não é porque simpatiza com ideia do uso recreativo da cannabis. É porque se deram conta de que se trata de uma guerra perdida, com grande desperdício de recursos, quando o melhor a fazer seria investir em campanha contrária ao uso, como acontece com o tabaco, e recuperação de drogado.

Se eles se deram conta disso, quem dera nós, que apreendemos somente de 5% a 10% de toda a droga consumida no país, e com elevado custo para manter na prisão somente os peixes pequenos.