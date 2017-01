Leitor comenta má gestão de recursos públicos

OPINIÃO PÚBLICA

“Pode-se construir rapidamente obras, hospitais, escolas, presídios, etc, mas não se pode formar e capacitar na mesma velocidade os contingentes de profissionais que prestarão os serviços. No Brasil, parece que as autoridades, desde há muito tempo, provocam deliberadamente os problemas como esse, desentrosando o planejamento integrado de suas naturais e legítimas repercussões, infringem em responsabilidade objetiva e portanto em custos não considerados. Pelo andar da carruagem pode-se identificar os condutores, carruagens numa pista, cavalos noutra e passageiros, pobres mortais sujeitos aos descalabros das incompetências generalizadas. Que se danem médicos, professores, engenheiros, profissionais de todas as gamas e matizes, povo em geral…”