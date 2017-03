Leitor comenta o programa Big Brother Brasil

Opinião Pública

O leitor Antonio Manuel Rato comentou a matéria "BBB: entre o voyeurismo e o exibicionismo"





É simplesmente escandaloso que se argumente a favor de uma porcaria como o Big Brother Brasil (BBB).

O BBB é a apologia do fuxico, do ócio, da falta de educação, da grosseria, da futilidade e da falta de vergonha.

Não me refiro à vergonha pelas questões sexuais e eróticas veiculadas pelo BBB. Me refiro à vergonha que é expor as futilidades, as superficialidades, como se a vida dos jovens se resumisse a esses aspectos.

É simplesmente terrível o fato de jovens de famílias pobres, sem recursos, verem meia duzia de jovens previamente selecionados por critérios físicos a viver deitados na indolência, na fofoca tola, na futilidade, enquanto a realidade dos jovens pobres é acordar de madrugada, enfrentar horas em transportes desconfortáveis, trabalhar duro, possivelmente estudar à noite e voltar para casa para, no dia seguinte, repetir essa cruel rotina.

É deplorável.

Respeito, no entanto sagradamente, a liberdade da mídia de mostrar o que quiser.