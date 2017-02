LÍNGUAS

O dom das línguas Aos que dizem que muitas línguas confundem as crianças e retardam sua capacidade de falar, um não enfático. Não subestimem a capacidade das crianças

A palavra “dom” tem dois significados usuais – dom é talento mas é também presente, dádiva. O dom das línguas é ambos. Tive a sorte de receber os dois. Muito se fala das vantagens do bi- ou do multilinguismo. Artigos e mais artigos foram publicados sobre o tema por médicos, psicólogos, lingüistas, professores… Como simples “usuária”, pensei em dar meu depoimento, já que, para minha grande tristeza, não consegui até hoje convencer meus próprios filhos, a quem transmiti esse dom extraordinário e até mesmo raro, a passá-lo adiante para seus filhos, meus netos. Seria uma grande herança, talvez melhor do que muitos bens materiais. Mas, como santo de casa… Quando digo que o multilinguismo – que é meu caso, pois falo cinco línguas – é dom-talento e dom-dádiva, é porque foi isso que recebi.

O dom-talento é fruto do acaso do nascimento, dos genes. Suponho que nasci com ele, não sei porquê. Meu pai era brasileiro, diplomata e falava ele próprio cinco línguas com fluência, mas com muito mais mérito do que eu, pois as aprendeu todas no Rio de Janeiro, onde nasceu e viveu (fora uma temporada no então território do Acre) até sair do Brasil como diplomata aos 20 anos. É verdade que sua mãe e seu tio, educados na França e na Inglaterra, ensinavam francês e inglês no Colégio Pedro II. Minha mãe, franco-brasileira, só falava francês e inglês quando nasci, de português (que hoje fala perfeitamente, embora com um indelével sotaque) nada! Só como anedota, quem lhe ensinou os rudimentos de nossa língua foi sua cunhada e minha tia, Clarice Lispector. Se o meio familiar pode influenciar a genética, aí estão algumas explicações.

O dom-dádiva foi o fato de ter sido exposta, antes dos 6 anos de idade, às cinco línguas que hoje falo. Minha babá em Roma, onde nasci, só falava italiano comigo, é claro. Minha mãe só francês e meu pai português. Já são três línguas praticamente ao nascer. Aos que dizem que muitas línguas confundem a criança e retardam sua capacidade de falar, respondo um não enfático, não subestimem a capacidade das crianças. Fico desolada quando vejo uma criança falando uma única língua num ambiente em que se falam várias. Aos cinco anos, tendo sido meu pai transferido para Nova York, mudei-me para lá. Na escola das Nações Unidas, versão moderna da Torre de Babel, aprendi as outras duas línguas que falo bem, inglês e espanhol. O inglês, como o francês, eram as línguas ensinadas nesse esplêndido colégio que era, além de multilingue, multi-cultural e multi-racial. As línguas não eram apenas ensinadas. Era, como dizem os hispano-parlantes, uma escola de “doble escolaridad”, isto é, de manhã frequentávamos as aulas como se estivéssemos na França, à l’école, e de tarde viajávamos “to school” nos Estados Unidos. O espanhol era uma das línguas francas da hora do recreio, entre as crianças latino-americanas que usavam sua própria língua. Havia, é claro, crianças das mais diversas origens, mas essas, cujas línguas eram mais complexas, preferiam falar inglês.

Instaladas as cinco línguas na minha cabeça, entrou de novo em campo o fator dom-dádiva, pois sendo filha de diplomata, diplomata e mulher de diplomata, usei todas sem parar. Português porque é minha língua materna, ou, quem sabe, paterna. Inglês e francês porque são as duas línguas diplomáticas por excelência. Espanhol porque vivi 2 anos no México, quatro na Espanha e um e meio na Argentina. O italiano recuperei facilmente em Roma, onde morei e trabalhei por 2 anos e meio. Até arranho o alemão, tendo morado três anos em Berlim, o que me leva a observar que até mesmo para quem já fala alguns idiomas, aprender um novo depois dos 60 anos não é fácil!

Falar das vantagens de dominar várias línguas pode parecer um lugar-comum. Mas não creio, a julgar pela resistência de muita gente em falar outra língua do que a sua e/ou em transmiti-la para seus filhos. Às vezes é só preguiça ou comodismo. Em outros casos é vergonha, medo de errar, complexo de inferioridade – todos, ao ver dos psicanalistas, manifestações de orgulho. Ora o orgulho deveria ser de falar mais de uma língua, tendo assim uma maior capacidade de comunicação e de absorção de cultura, no seu sentido mais amplo. A possibilidade de ler textos em língua original, de assistir a espetáculos em outros países, em ver filmes e televisão sem incômodas legendas é outro privilégio. Sem falar na liberdade de interpretar como bem entender (minha intenção não é fazer trocadilho!) o que é dito, sem depender de outra pessoa que poderá manipular o que é dito como quiser. Isso tudo sem falar nos benefícios para o cerébro, corroborados por muitos neurologistas: maior maleabilidade, facilidade de assimilação, melhor memória, menos desgaste. Há quem diga até que o multilinguismo pode retardar, ou mesmo impedir, o aparecimento das demências senís.

O conhecimento de línguas facilitou enormemente minha vida e minha carreira. Como diplomata, foi uma enorme vantagem poder trabalhar e me relacionar com colegas e pessoas dos países em que vivi sem a barreira da língua. Nos lugares dos quais não falava a língua, como a Alemanha ou a então Iugoslávia, o manejo das outras línguas sempre me permitia encontrar um terreno comum com meus interlocutores. E até aprendi o pouco de alemão e ainda menos servo-croata que falo. Agora, aposentada do serviço exterior, descobri por acaso, ou melhor dito, por sorte, um novo caminho como tradutora, principalmente de peças de teatro. Eu já havia traduzido alguns livros de economia (minha formação inicial) e de ciência política, mas essa nova modalidade, que também foi um presente totalmente inesperado, vem me enchendo de alegria. Sempre adorei traduzir, um exercício de compreensão e de recriação, e agora ainda mais com a possibilidade primeiro de imaginar, e depois de ouvir, como soam “minhas”palavras no palco.

A conclusão, no sentido de final mas também de dedução, é que acredito firmemente que o ensino de línguas estrangeiras deveria começar, não no segundo grau, nem mesmo no primário, mas sim no maternal e no jardim de infância. Crianças pequenas são esponjas que absorvem facil e naturalmente tudo o que lhes é apresentado (infelizmente, tanto o bom quanto o ruim!); a extensão de vocabulário das crianças é naturalmente menor do que a dos adultos e assim o comando de uma segunda ou terceira língua cresce tão naturalmente quanto o comando da língua materna, acompanhando o desenvolvimento intelectual da criança; a criança tem pouca auto-censura e não se envergonha, acho que nem mesmo se dá conta, de possíveis deficiências durante o aprendizado, o que permite sobrepassar os obstáculos com toda naturalidade.

Termino com duas citações. A primeira (e se non è vero è ben trovato) do Imperador Carlos Magno (ao que se sabe, além do latim, falava o idioma que se transformaria em alemão e o que viraria o francês) que dizia que conhecer outra língua é como ter outra alma. Nos nossos dias, o linguista Vivian Cook, professor da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, e pesquisador do bilinguismo, diz que no meio apropriado, duas línguas são tão normais quanto dois pulmões. Acrescentaria que falar duas ou mais línguas é abrir a mente, romper barreiras e afugentar o preconceito, atitudes que, pelo que estamos vivendo hoje, parecem não apenas necessárias, com também vitais.