TESTES NUCLEARES

ONU discute hoje sanções contra a Coreia do Norte Conselho de Segurança da ONU discute nesta terça-feira, 16, uma resolução que impõe novas sanções – e reforça as já existentes – contra a Coreia do Norte

Este mundo já foi um lugar mais seguro para se viver. O Conselho de Segurança das Nações Unidas discute nesta terça-feira, 16, uma resolução que impõe novas sanções – e reforça as já existentes – contra a Coreia do Norte. O país asiático promoveu testes bélicos e disparou um foguete de médio a longo alcance na semana passada.

O artefato não caiu exatamente no local previsto e despencou no mar perto da Rússia. Imagine, leitor, se essa geringonça cai em território russo. O que faria Wladimir Putin? O Conselho de Segurança se reúne nesta terça-feira – a portas fechadas – para tratar das cada vez mais constantes e perigosas experiências nucleares, patrocinados por Kim Jong un – o ditador de plantão que a Coreia do Norte chama de “líder supremo”.

Tão preocupado quanto alguém que, no Rio de Janeiro, por exemplo, observa a ocorrência de balas perdidas na vizinhança, Putin condenou o teste balístico norte-coreano: “não há nada de bom nisso”, disse. O recado é tão curto quanto grosso.

Outros países reagiram à altura. O secretário-geral da ONU Antonio Guterres condenou o teste de míssil balístico e disse que tal atitude viola resoluções do Conselho de Segurança. Já o embaixador da França na entidade pregou no início desta semana “uma reação rápida e forte do Conselho” ao teste realizado por Pyongyang. François Delattre classificou o crescente desenvolvimento dos armamentos nucleares da Coreia do Norte de “séria ameaça à paz e à segurança tanto na região quanto no mundo”. O embaixador do Reino Unido, Matthew Rycroft, concorda com o colega francês e sugere “sanções mais duras” contra o Governo norte-coreano.

A febre bélica norte-coreana

O embaixador da Coreia do Norte para a China afirmou a repórteres que o teste de míssil realizado por Pyongyang no fim de semana é “parte dos esforços do país para desenvolver meios de se defender contra agressões hostis do exterior”. Entre eles, leiam-se os Estados Unidos de Donald Trump e a inimiga de sempre, a Coreia do Sul. Ji Jae Ryong disse que mais testes podem ser feitos no futuro, caso o líder supremo julgue que eles são necessários. O foguete que caiu no mar tem capacidade para transportar uma ogiva nuclear.

A agência de notícias norte-coreana – estatal, como tudo o que existe na Coreia do Norte – disse que o míssil disparado é capaz de levar uma pesada ogiva nuclear. Que o Conselho de Segurança faça jus ao nome.