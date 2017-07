Rio em cartaz

Os esforços para fazer do Rio de Janeiro a Hollywood brasileira Com estímulos da prefeitura e investimentos no setor, Rio entra no roteiro das grandes produções cinematográficas

Ver o Rio de Janeiro sediar a abertura da Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 não é o bastante para Eduardo Paes. O prefeito sonha em transformar a cidade na “Hollywood brasileira” e não mede esforços para isso.

Determinado a convencer Woody Allen a filmar na cidade, Paes já escreveu ao diretor, entrou em contato com sua irmã e se dispôs a bancar 100% do orçamento da produção. Enquanto o diretor não se manifesta, a cidade recebe mais uma edição do Festival de Cinema do Rio. Criado em 1999, o festival é um dos pontos altos do calendário cultural da cidade e destino obrigatório para amantes da produção cinematográfica.

Não há dúvidas de que o setor cinematográfico está crescendo no Brasil. Após conseguir estabilidade financeira, a nova classe média agora busca diversão. Para muitos, isso significa cinema. O aumento do público fez a receita do setor crescer de R$ 327 milhões em 2008 para R$ 737 milhões no ano passado. O Brasil está próximo de alcançar a marca de 100 produções cinematográficas este ano, muito acima das 30 realizadas em 2003.

O Brasil no telão

Produtores estrangeiros estão de olho nesse aumento de público. Filmes que têm passagens filmadas no país impulsionam a bilheteria local. Com cenas filmadas na Lapa, bairro boêmio do Rio, e em Paraty, o filme Amanhecer, da saga Crepúsculo, foi um sucesso nas salas brasileiras e fez do Brasil seu segundo maior público.

Subsídios do governo e outras iniciativas também ajudam a impulsionar o setor. A prefeitura criou a Rio Filmes, com programas de investimento no setor e apoio aos produtores para lidar com a burocracia e as concessões necessárias para filmar em alguns locais.

Nos últimos anos, filmes como Tropa de Elite ajudaram a colocar o Rio de Janeiro no mapa das grandes produções cinematográficas. Agora, governo e produtores esperam que mais produções filmadas no Rio ajudem a cidade a deixar para trás o estigma de lugar dominado pela violência e pela corrupção.

