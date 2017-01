Tendências e Debates

Para alguns órfãos africanos, a espera por uma família pode não acabar

Enquanto órfãos bebês são procurados por estrangeiros, crianças maiores estão crescendo sozinhas na África.

Estrangeiros que buscam adotar crianças são bem-vindos na África. Mas eles quase sempre optam por bebês, esquecendo que meninos e meninas maiores são uma enorme parcela dos órfãos do continente. Grande parte dessas crianças fica em instituições ou tenta sobreviver sozinha.

A ONU estima que mais de 48 milhões de crianças na África subssaariana são órfãs. Conflitos e a AIDS têm ligação direta com tal número. A Organização também estima que entre 1990 e 2010 o número de órfãos da região cujos pais foram vítimas da AIDS aumentará de menos de um milhão para 15 milhões de crianças.

Há ainda uma outra discussão relacionada à questão dos órfãos em todo o mundo: a retirada deles de seu lugar de nascimento, com o qual se identificam naturalmente. Apesar de saírem de seu ambiente para crescerem em uma família diferente, em outro país e em melhores condições, eles perdem o link com suas origens e sua cultura original.

Na matéria que linkamos aqui, do jornal Guardian, a diretora da Child Welfare Society of Kenya, Irene Mureithi, questiona: por que não dar suporte ao pai da criança, então? – referindo-se à adoção de um bebê de Malauí, David Banda, pela cantora pop Madonna. A criança tem pai, e ele não a rejeitou – apenas mostrou que precisava de ajuda, que não tinha condições de criá-la sozinho. Sou a favor de adoções por estrangeiros, porque precisamos de todas as famílias que quiserem ajudar, mas nesse caso temos um pai que diz que não tem recursos para cuidar de sua criança. Ele não está dizendo que não quer o filho. David vai se dar conta, mais tarde, de que ele teve que mudar de rumo somente porque era pobre, alerta Irene, que ainda complementa: Será a adoção a única solução para as crianças africanas? Há outras soluções que podem ser postas em práticas para que essas crianças possam crescer em comunidades africanas. As crianças ficam confusas. Elas se perguntam por que são negras em uma família de brancos: por que estou aqui? O que aconteceu?, relata.

