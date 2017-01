THRILLER POLÍTICO

Trump: verdade ou ficção histórica? A História tomou um rumo que ninguém, nem nos piores pesadelos, poderia ter imaginado. Resta esperar que esse filme tenha um final rápido e feliz

Têm aparecido, na televisão e no cinema, uma grande quantidade de filmes e seriados tipo thriller político que põem em cena situações, presidentes e ditadores de vários países, sendo a mais retratada, é claro, a presidência norte-americana.

Algumas dessas séries ou filmes contam histórias verdadeiras – Zero Dark Thirty, American Sniper, All the President’s Men, Spotlight, Argo, para citar alguns dos mais populares. Outras usam o pano de fundo da política norte-americana e internacional, numa recriação em geral extremamente cuidadosa e crível, mas contando histórias inventadas. Poderia citar várias: House of Cards, Veep, Madame Secretary, The West Wing, Homeland, Designated Survivor, The State Within … a lista é longa.

Já a terceira categoria, que poderia ser considerada como ciência-ficção ou história-ficção, envolve roteiros que examinam a História se… tal coisa tivesse ou não tivesse acontecido. São menos é claro, pois é certamente um gênero mais difícil, já que se baseia na pura imaginação dos roteiristas que, partindo de uma tal ou realidade cujo desfecho alteram, passam a ter que criar todo um mundo que jamais existiu. Nesse grupo, há filmes catástrofe, como Independence Day (um ataque de alienígenas), The Day After (as consequências da queda de uma bomba atômica numa cidadezinha do Kansas) e outros, inclusive alguns thrillers políticos cujo título não me vêm à mente.

O que me chama hoje a atenção é um seriado chamado The Man in the High Castle, da Amazon, que procura retratar o que seria dos Estados Unidos e do mundo se a Alemanha de Hitler tivesse ganho a guerra. Numa narrativa muito bem feita, todos os fatos são reinventados seguindo a hipótese da vitória das tropas do Eixo, Alemanha, Japão e Itália, e seu domínio sobre o mundo, implementando as políticas que poderiam ter desenvolvido se a História tivesse seguido esse curso.

A eleição de Donald Trump, bem verdadeira, não há como refutar, remete, no entanto, a uma dessas histórias-ficção. Durante a campanha eleitoral, na quase certeza de que Hillary Clinton seria eleita, diante do espetáculo funesto e assustador que foi-se desenvolvendo na ala republicana, culminando na estarrecedora indicação de Donald Trump, grande parte das pessoas contava com o bom senso e o equilíbrio dos eleitores para fugir do discurso incendiariamente reacionário do candidato republicano. Creio que ninguém, nem mesmo os partidários mais ferrenhos de Trump, teria-se atrevido a sequer imaginar a possibilidade de uma vitória do candidato republicano. E no entanto…a História foi escrita como se fosse uma história inventada, um “o que teria acontecido se…”

Imaginemos pois o que teria acontecido se Donald J. Trump fosse eleito. Suas primeiras providências seriam no sentido do que ele declarou ad nauseam: “we’ll make America great again” ou seja, “recuperaremos a grandeza da América”. Como se os Estados Unidos, na administração Obama, tivesse perdido sua hegemonia. Houve, sem dúvida, uma certa erosão, consequência da globalização e da emergência de outros gigantes geográficos e econômicos, mas não creio que se possa considerar que os Estados Unidos se encolheram ou acovardaram. Mas Trump mantém essa opinião. Proporia então uma política de fechamento das fronteiras dos Estados Unidos, tanto social, como economica, como militarmente. Muro para conter a imigração mexicana, deportação de todos os ilegais e indocumentados, endurecimento das ações da NSA, eliminação do Obamacare, maior liberdade quanto ao porte de armas, proibição ou pelo menos grande restrição do aborto voluntário, etc; Denúncia de todos os acordos de livre comércio, exacerbação do protecionismo, aumento dos subsídios, medidas enérgicas para aumentar o emprego e “restituí-lo”aos americanos, incentivo ao “Made in America”em detrimento ao “made in China” ou em qualquer outro lugar, e num completo desprezo à lei das vantagens comparativas, na qual não votou mesmo…; retirada de todas as tropas americanas dos teatros de conflito internacional, intolerância com todas as soluções diplomáticas que não satisfaçam sua necessidade de supremacia e que não incluam os que considera seus aliados, como Netanyahu e Putin… como dizem os anglo-saxões, politics make strange bedfellows, ou seja, a política cria relações estranhas. Além dessas medidas, Donald Trump trataria de fazer valer suas opiniões, custasse o que custasse, promovendo nos Estados Unidos um clima de racismo, elitismo financeiro, classismo, misoginia, mentira, intolerância, surdez e cegueira diante da opinião pública, cerceamento da imprensa, etc. Os Estados Unidos retrocederiam pelo menos cem anos.

A formação de seu Gabinete, então, seria tão absurda que nem os melhores roteiristas conseguiriam inventar. Uma secretária de Educação que é contra a educação pública e acredita que as taxas devem financiar as escolas privadas; um secretário do Meio Ambiente que nega os problemas ambientais e não acredita no aquecimento global; a Goldmansachsização da secretaria do Tesouro; um secretário de Justiça que quer eliminar grande parte da legislação vigente no Departamento, principalmente, é claro, no que diz respeito à imigração; um secretário de Estado com estreitas relações de negócios com a Rússia; e assim por diante. Os roteiristas ainda têm que fazer um grande esforço de imaginação para distribuir os papéis do “entourage” de Trump.

Se Trump tivesse sido eleito, teríamos pois uma situação globalmente catastrófica, com a maior potência do mundo transformada numa torre de marfim excludente, dirigida por um bufão bilionário, retrógrado, fascista,demagogo, arrogante e mentiroso…

Escapamos por pouco…

Mas essa novela nunca será escrita, pois a História tomou sim esse rumo que ninguém, nem nos piores pesadelos, poderia ter imaginado. Não se trata mais da vitória do Partido Republicano e da derrota do Partido Democrata. Trata-se da usurpação de um dos mais importantes e poderosos postos do mundo por um indivíduo que usou de todos os meios mais escusos, de seu império financeiro e da ignorância e insatisfação de uma parcela do povo americano, é preciso dizer, para ludibriar o eleitorado e arrastá-lo para uma das piores decisões jamais vistas no mundo.

Só podemos agora esperar que esse filme tenha um final rápido e feliz.