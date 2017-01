ESTADOS UNIDOS

Trumponomics Confira uma análise das principais políticas defendidas pelo novo governo norte-americano

Nesta sexta-feira, 20 de janeiro, o mundo irá acompanhar a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a perspectiva de que tudo pode mudar na área econômica. Ou não.

É verdade que muitas vezes o novo presidente não diz coisa com coisa, mudando de ideias frequentemente; apesar disso, o portal americano INVESTOPEDIA fez nesta semana uma análise das principais políticas defendidas pelo novo governo, que aqui resumimos, sobretudo a partir da expectativa de sua política econômica de corte de impostos (para empresas e indivíduos), reestruturação dos acordos comerciais e introdução de benefícios fiscais para estimular obras de infraestrutura e defesa.

Comércio exterior

Trump quer retomar para os Estados Unidos “os empregos que foram gerados no exterior em decorrência da globalização”, implicando na revisão ou cancelamento, por exemplo, dos acordos do NAFTA, que reduziram as barreiras comerciais entre Canadá, Estados Unidos e México, tendo anunciado, por exemplo, a criação de um imposto de importação de 35% sobre os produtos da Ford fabricados no México.

No foco do presidente eleito está a China, que ele acusa de reduzir o valor de sua moeda — desvalorização cambial — para obtenção de vantagens nas exportações de produtos chineses. Vale lembrar que as reservas em divisas da China estão em mais de US$ 3 trilhões; Trump prometeu ainda declarar a China como especuladora de moeda e atribuir impostos de importação de 45% sobre os produtos de origem chinesa.

Impostos

A redução das faixas de incidência do imposto de renda das atuais sete para três, inclusive sobre ganhos de capital, também está entre as iniciativas esperadas no governo Trump, com o consequente aumento da dedução básica anual de US$ 12,6 mil para US$ 30 mil. A taxa mais alta de imposto de renda para empresas cairá de 35% para 15%, além de propor uma taxa especial de 10% para o retorno dos lucros mantidos no exterior, reduzindo a proporção de lucros no mercado global, frente ao mercado americano.

Política monetária

Acredita-se que Trump deva estimular a política de elevação da taxa de juros, uma vez que ele entende que o Federal Reserve estaria criando uma bolha a partir da manutenção da taxa de juros em um patamar baixo; a elevação dos juros ainda ajudaria a valorizar o dólar frente às demais divisas.

Dívida Pública

Eliminação da dívida pública americana em até oito anos, cujo montante atual é de cerca de US$ 20 trilhões, não descartando uma eventual renegociação a partir da recompra de títulos com descontos.

Regulação econômica

Trump quer afrouxar os mecanismos de regulação econômica, com o objetivo de estimular o crescimento, inclusive reduzindo ou ignorando as restrições decorrentes da consciência sobre as mudanças climáticas e poluição.

Infraestrutura

O investimento em infraestrutura nos Estados Unidos deve ser altamente incentivado, tendo como ponto de partida a construção do polêmico muro na fronteira com o México, cujo custo estimado é de US$ 25 bilhões. Uma parte dos recursos necessários para este projeto seria obtida com a interrupção das remessas ou transferências financeiras para o México, estimadas em US$ 24 bilhões por ano. Por mais esdrúxula que seja a ideia do ponto de vista político e humano, sua concepção econômico-financeira deixa muitas dúvidas, haja vista não haver receitas próprias que a sustente. As demais propostas de Trump são de investir em ferrovias, estradas, aeroportos, pontes, redes de energia elétrica e telecomunicações, sistema de água e segurança, o que resulta no montante de US$ 1 trilhão a ser investido em 10 anos, em parte financiado com títulos públicos ligados à infraestrutura.

Energia

Repetidamente o novo presidente tem afirmado que a questão climática é “uma falácia criada pelos chineses para tornar a indústria americana não competitiva”; o novo governo pretende remover as restrições ao crescimento via atividades ligadas aos combustíveis fósseis, o que levaria a um aumento do nível de empregos, além da renegociação do Acordo de Paris sobre o clima.

Saúde

Trump quer substituir o Obamacare, sistema de saúde implantado pelo último presidente, pelo Health Savings Account, não obstante a manutenção das partes mais populares do programa, dentre as quais, a proibição dos grupos de saúde de negar atendimento sobre condições pré-existentes e a permissão de que os jovens sejam mantidos nos programas, de forma vinculada aos seus pais, até a idade de 26 anos.

Imigração

A imigração foi um dos pontos centrais de sua campanha, quando identificou os imigrantes mexicanos como traficantes, estupradores — criminosos em geral — mas aceita que “algumas pessoas sejam honestas”. Além do muro já citado, promete deportar cerca de 11 milhões de pessoas sem documento, e também proibir que os filhos de imigrantes ilegais tenham direito à cidadania americana. Ressalte-se a proposta de punição a quem tentar voltar aos Estados Unidos ilegalmente, sendo condenado à prisão federal pelo período de dois a cinco anos. As oportunidades de emprego, na visão de Trump, devem ser oferecidas inicialmente aos americanos, e não havendo interessados, para os imigrantes. Quanto aos muçulmanos, Trump propôs uma restrição total em sua campanha, que foi depois abrandada.

Considerações finais

Como tudo isso afetará o Brasil, se efetivamente for implementado, é algo que teremos de acompanhar, pois a situação é tão grave que pode acontecer tudo, inclusive nada.

* Paulo Gurgel Valente é diretor da Profit Projetos e Consultoria.