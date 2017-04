Turismo

Ufa! O Buda não é nazista Na Ásia, os budistas devem ter calafrios quando vêem qualquer associação da suástica com algo ruim

Poucos símbolos causam tanta repulsa quanto uma suástica. A propaganda nazista transformou o símbolo na marca de um governo próspero e sólido, no auge do regime; a história desta mesma ideologia fez com que os esses entrelaçados fossem censurados em boa parte do mundo.

Na Ásia, no entanto, os budistas devem ter calafrios quando vêem qualquer associação da suástica com algo tão ruim. Há milhares de anos, o budismo já considerava a suástica um símbolo de solenidade e, se ocidentalmente ela não é bem aceita, para os seguidores de Buda ela é um ícone. Até fazer toda a reflexão e lembrar que dos seus significados leva um tempo mas a questão é justamente essa: pessoas pensam diferente.

Em Hong Kong, a primeira confusão que me deu na cabeça foi quando cheguei ao gigantesco monumento do Buda Tian Tan, ainda mais com aquela mão direita erguida foi, inevitável pensar: “Hitler passou por aqui também? Não sabia que os nazistas tinham conquistado parte da China”.

As ideias só começaram a se encaixar quando, olhando por mais um tempo, vi que o símbolo estava invertido. Na verdade, é no contexto nazista que o símbolo se inverte pra formar o duplo S, orgulho da polícia hitlerista, que interferiu no destino de tanta gente. No peito do Buda, totalmente o oposto: um símbolo de boa sorte e paz aos que querem alcançar o nirvana.

Construído em 1993, o Buda gigante no vilarejo de Ngong Ping, a alguns minutos de Hong Kong, é um dos 5 maiores da China. Lagos e montanhas são cortados por uma linha de teleférico, num trajeto que sempre coloca um morro à sua frente, dando a impressão de ser o último mas, quando é ultrapassado, revela uma nova paisagem. As cabines panorâmicas são grandes e comportam até 6 pessoas, por uma tarifa de 115 dólares cada. Após 5 quilômetros de um passeio muito agradável, chega-se à estação final de Ngong Ping – uma vila temática construída recentemente para dar mais estrutura ao lugar. Alguns restaurantes chineses, árabes, italianos e muitos americanos, além das lojinhas de souvenirs. Quase comecei minha coleção de hashis – os palitos usados no oriente no lugar do garfo – que estou ensaiando há algum tempo.

Depois deste corredor turístico, um outro, com mais significado e mais cara de China, é guardado por estátuas de guerreiros de ambos os lados, conduzindo-o à escadaria do Buda Tin tan e o Monastério de Po Lin. Sob um nevoeiro que, em alguns momentos, mal permitia ver os últimos degraus lá em cima, a vista da praça imediatamente antes da escada fez aquele conjunto, todo espalhado, criar conexões. Um círculo vazio propõe um momento de reflexão e aproxima o buda, o templo, os portais e todos os outros elementos ao redor.

O Budismo, pelo menos à primeira vista, é quase lúdico. Cores intensas, lustres feitos artesanalmente, esculturas de todos os materiais – do gesso ao ouro -, flores, incensos e detalhes em cada centímetro, do rodapé ao telhado. Calados, os monges tomam conta do recado sem reclamar – muito pelo contrário, o meio sorriso está sempre lá. Harmonia, paz, cooperação são valores estampados nestes rostos. Não me conformo que, em todos os nossos anos de escola, os programas de história e geografia não incluem sequer uma aula sobre a história do Oriente.

*Artigo publicado originalmente por Tiago Caramuru no blog Esvaziando a Mochila, parceiro do Opinião e Notícia.