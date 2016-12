TURISMO

Vietnam – Hanoi Nome da capital vietnamita deve-se a Ha – rio – e Noi – interior – e se refere à posição da cidade ao longo do Song Hong – Rio Vermelho

Hanoi

O nome deve-se a Ha – rio – e Noi – interior – e se refere à posição da cidade ao longo do Song Hong – Rio Vermelho. É novamente a capital do Vietnam, restabelecida por Ho Chi Min após a capitulação do imperador Bao Dai em 1945.

Ao aterrissar, observei a espessa nuvem de poluição. Entendi a razão pela qual muitos circulam com máscaras. É também um hábito adquirido após as gripes asiáticas.

A cidade é feia, suja, caótica. Quase não se consegue andar nas ruas, de receio de ser atropelada por carros, motos e bicicletas. São 46 milhões de bicicletas e motos no país, para 95 milhões de habitantes. Carros importados são taxados em 300%, o que explica a desproporção. As calçadas não existem, tomadas por motos, vendedores de comidas e babilaques. Os templos antigos estão espremidos entre hotéis, lojas, tudo sem planejamento algum.

O programa previsto para a primeira noite era assistir ao teatro de marionetes na água, tradição milenar do Vietnam, no teatro Thian Long, à margem do lago Hoan Kiem, no centro histórico de Hanoi. Ao tentar comprar, fomos informados de que, apesar das 6 sessões diárias, só haveria ingressos para as sessões das 15h nos próximos dias. As sessões noturnas, mais procuradas, estariam lotadas nas duas semanas seguintes. Havia lido no guia de viagem que deveríamos esperar por cancelamentos, o que não me foi informado pela bilheteira. Diante da minha insistência, ela pareceu concordar em que aguardássemos. A hora da apresentação se aproximava e nada… Pontualmente às 20h, os ingressos começaram a ser vendidos. Como éramos os primeiros, conseguimos ocupar nossos lugares antes do espetáculo começar, em um teatro metade vazio. Os compradores dos ingressos cancelados entram aos borbotões durante bastante tempo após o início. Não se entende porque não conside

ram a hipótese de começar a vender esses ingressos um pouco antes.

O ambiente do teatro é mágico. A iluminação azulada ressalta o palco submerso em água, decorado como um templo. Do lado esquerdo, está o praticável em que se instalam as cantoras, os instrumentos típicos: dan bau (uma corda percutida), dan gao (duas cordas friccionadas), flautas de bambu, percussões. As oito marionetes, de até 15 kg, são manipuladas pela parte de trás do palco, os manipuladores ocultos pelas cortinas de bambu. Primeiro o palhaço, depois dragões que soltavam fogo, grupo de percussão, agricultores de arroz com seus arados, pescadores, casal de cisnes que namora, produz um ovo que vira um cisnezinho, pastores, toda a vida rural do Vietnam está ali representada. O ponto alto é a lenda do príncipe que encontra uma espada no lago, capaz de livrar o seu povo do jugo – imediata analogia com o Rei Artur – e a tartaruga, símbolo da longevidade, exige que a devolva.

Em seguida fomos jantar no Chan Cá, onde o único prato é o dito, que consiste em peixe cozido na própria mesa, com cebolinha e outros temperos. Come-se os pedaços de peixe sobre macarrão de arroz, temperado com coentro, tudo regado ao onipresente nuoc mam.

A Baia de Halong

Na manhã seguinte, rumamos à baia de Halong – cujo nome significa “onde o dragão entra no oceano” -, um dos principais pontos turísticos do Vietnam, reconhecido como patrimônio mundial pela UNESCO. Fazia 15 graus menos do que nos outros dias, devido à entrada de uma monção que cobriu os céus de nuvens. Três horas de estrada depois, vislumbramos a paisagem com que eu havia sonhado durante tanto tempo. Mas, ao contrário das imagens do Google, tudo estava cinza, o que não diminuiu o impacto causado pela visão dos menhires calcáreos emergindo do plácido mar.

São 3 baias com quase 3000 ilhas; a de Halong, a maior e mais próxima do continente, tem 1979 ilhas. Algumas ilhas têm nomes – Tartaruga, Dragão – usados pelos pescadores para se localizarem, uma vez que muitos barcos não tem GPS. Nossa embarcação – Garden Bay Premium Cruise – era bastante confortável e acomodava 24 pessoas. O guia Kay, 23 anos, gentil, culto e politizado, criticava duramente o governo, ditadura comunista corrupta. Perguntei sobre sua família. Ele tem um irmão de 21 e uma irmã de 4. Se o filho mais novo tivesse sido um menino, os pais teriam que ter encomendado mais um filho, pois ter 3 do sexo masculino é mau sinal, segundo as crenças locais, até porque, apesar do comunismo, paga-se para a escola dos meninos, não necessariamente das meninas. O governo comunista não tenta impedir as superstições e religiões, bastante presentes. Por exemplo, a escolha do cônjuge é guiada pelo horóscopo, semelhante ao chinês, que associa animais ao ano de nascimento.

Durante as 24 horas que passamos no barco, fizemos três deliciosas refeições, com pratos típicos vietnamitas. Tivemos aula de enrolar nems, esculpir flores e, para os madrugadores, tai-chi.

Um dos passeios propostos, na parte da tarde, nos levava às 5 cidades flutuantes, para as quais fomos levados em canoas conduzidas por habitantes locais. O desenho das casas de madeira sobre boias, que abrigam aproximadamente 2000 pessoas, é bem trivial. Em uma das “cidades”, há uma escola frequentada por 23 crianças, algumas nunca pisaram em terra firme. A poluição, visível na forma de sacos plásticos que se amontoam nas imediações dos menhires, reduziu a pesca, o que levou o governo a transplantar 300 famílias para casas em terra firma em 2014. Muitos não se adaptaram à atividade de plantação de arroz e decidiram voltar à pesca. Como haviam perdido suas casas, 3 ou 4 pessoas moram em barcos por 3 ou 4 dias, até pescar o suficiente antes de voltar à cidade.

O frio impediu que o jantar de grelhados acontecesse no terraço do barco, mas na manhã seguinte o tempo melhorou razoavelmente. Fomos visitar uma caverna natural, a única na região, que, consequentemente, recebe os turistas de todos os barcos. Fila indiana para entrar e sair, apesar de que pudemos apreciar as esculturas da natureza, estalactites e estalagmites, algumas serradas pelo governo para que os turistas não se machucassem, pasmem!!!

De volta ao Garden Bay, brunch, retorno à terra firme e ao caos de Hanoi. Jantamos no Old Hanoi, situado em uma charmosa casa de arquitetura francesa. Queríamos escolher o vinho, mas não havia carta, na falta de que nos trouxeram garrafas dos 5 vinhos disponíveis, todos chilenos. O aperitivo gratuito nos intrigou pela consistência e, ao perguntar, soubemos que era orelha de porco. O pato e camarões ao molho de tamarindo – tamarin – estavam deliciosos, bem como as bananas flambadas.

Hanoi – O Templo da Literatura

Na manhã seguinte, fomos ao Templo da Literatura, construído originalmente em 1070, parcialmente destruído durante a guerra e restaurado.

Dedicado ao culto de Confúncio, é uma das primeiras universidades da Ásia, onde se formavam os príncipes e filhos dos mandarins. Ensinava-se o pensamento e a moral de Confúncio, a partir de seus quatro livros clássicos e cinco livros canônicos. A partir do séc. XV democratizou-se e passou a receber os melhores alunos das províncias, os que eram bem sucedidos no exame que auferia o aprendizado dos quatro livros. Podia abrigar até 300 estudantes. A vasta área abriga cinco pátios, separados por pórticos com nomes significativos: Alcance da Virtude, Realização do Talento, Magnificência das Letras, Cristalização das Letras. No pavilhão quadrado da Pleiade, com representações do sol nos quatro lados, os candidatos recitavam poemas. Ao centro do terceiro pátio, o Poço da Sabedoria é cercado por galerias que abrigam 82 lápides em homenagem aos 1307 mandarins aprovados durante a dinastia Lê, entre 1442 e 1779, dentre os quais eram recrutados os altos funcionários. No último pátio, o templo abriga a imensa estátua de Confúncio, que parece admirar a magnífica coleção de bonsais à sua frente.

A Universidade foi transferida em 1802 para a recém-fundada capital Hué, mas hoje o local novamente representa o templo da sabedoria e do estudo. Durante nossa visita, estava repleto de jovens em uma solenidade de formatura e crianças, orientados pelos professores, que entrevistavam os turistas em inglês, como trabalho escolar.

Hanoi – Museu Etnológico

Distante do centro histórico, o Museu Etnológico apresenta um interessante panorama das 54 etnias, grupadas pelas 5 línguas faladas no país. Instrumentos musicais, vestimentas, adereços, objetos rituais, vídeos permitem vislumbrar a diversidade da cultura, que se espalha para além das fronteiras do país. No vasto jardim, exemplos de casas típicas de diversas tribos, e um teatro de marionetes na água, onde são apresentados espetáculos regularmente.

Vietnam – um exemplo de tolerância

Há 70 anos, Ho Chi Min unificou o Vietnam, após a abdicação do último Imperador Bao Dai (1945) e a retirada dos colonizadores franceses (1954). Para ter direito à autonomia, os vietnamitas tiveram ainda que derrotar os americanos na injustificável guerra. Fascinante país, exemplo de tolerância, onde o pragmatismo comunista convive pacificamente com as milenares superstições, budismo e cristianismo.