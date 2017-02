Dias de folia

Você gosta de Carnaval? Festa popular é motivo de festa para uns e de desespero para os 'doentes do pé'

Os blocos de carnaval arrastam multidões em várias cidades brasileiras, antes mesmo de a folia começar oficialmente. No Rio de Janeiro, por exemplo, a programação de blocos — para a alegria dos foliões — começa semanas antes da abertura oficial do Carnaval: um motivo de festa para uns e de desespero para os “doentes do pé”– aqueles que não gostam de Carnaval. A pergunta que fica é: a maioria dos brasileiros realmente gosta de Carnaval?

Uma pesquisa realizada no Espírito Santo pelo Instituto Futura, em 2011, entrevistou 408 pessoas e mostrou que mais de 60% dos capixabas não gostam dos dias de folia. Os principais motivos para rejeitarem a festa é que 17,3% preferem tranquilidade à agitação dos blocos e desfiles de escolas de samba, enquanto 14,5% reclamam do aumento da violência no feriado. Já, para os que defendem a folia, as principais razões para gostarem de Carnaval são o feriadão prolongado, apontado por 13,5%, e as oportunidades de descanso, por 16,8%.

Mas o caso dos capixabas não é exceção. Segundo um estudo do Instituto Sensus feito em 2004 em todo o Brasil, 57% dos brasileiros não gostam de Carnaval e somente 21% pretendia brincar nas ruas ou viajar para brincar no Carnaval. A polêmica pesquisa mostrou ainda que 49% dos brasileiros queriam descansar em casa no feriado e apenas 6% pretendiam viajar. De lá para cá, a opinião dos brasileiros pode ter mudado um pouco, mas pelo menos a dos capixabas continua bem parecida com a dos entrevistados do Sensus. As razões para quem gosta ou não do Carnaval são várias.

Para o leitor do Opinião e Notícia Luiz Franco, que comentou a matéria de 2011, “Cuidados para o folião passar bem o Carnaval”, a festa tem mais motivos para ser odiada do que amada. “O Carnaval é um deus nos acuda, morre gente às centenas no Brasil todo… O povo se enche de drogas de todo tipo, pratica sexo sem proteção, beija qualquer boca suja que aparece, e alguém vem dizer que tem que tomar água e comer fruta para passar bem o Carnaval. É surreal.”

A jornalista Érica Ribeiro discorda do leitor e defende a folia como uma oportunidade para se divertir. “O Carnaval do Rio é uma festa total. Dá para se divertir e não tem brigas.” Para a carioca, o melhor da festa é aproveitar o feriado em blocos de rua próximos ao seu bairro e ir à praia. Mesmo curtindo todo ano a festa da areia e dos blocos, Érica confessa que os principais motivos de reclamações dos moradores do Rio de Janeiro são o trânsito ruim e a sujeira.



*texto publicado originalmente no Carnaval de 2011