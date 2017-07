Mulheres

A dura vida sob a burca no Afeganistão Entre 2008 e 2009, pelo menos 80 mulheres afegãs tentaram o suicídio ateando fogo ao próprio corpo

O Afeganistão é um dos cinco países mais pobres do mundo, o segundo mais corrupto, tem 70% da população desnutrida, expectativa de vida de apenas 43 anos e é o lugar mais perigoso do mundo para uma criança nascer, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Caso esta criança seja uma menina, a vida de mulher promete ser ainda mais difícil no Afeganistão há nove anos em guerra. A burca, uma ordem da milícia Talibã, continua sendo usada nas ruas.

Castigos por ‘mau comportamento’

Na teoria, não há mais proibição para as mulheres frequentarem as escolas; na prática, a porcentagem feminina nas salas de aula é ínfima. Apenas 15% das mulheres afegãs com mais de 15 anos sabem ler e escrever. A segregação sexista ainda é uma realidade. A maioria das afegãs ainda se casa antes do 16 anos, e com homens escolhidos por suas famílias.

Uma pesquisa feita em 2008 com 4.700 afegãs revelou que 87% delas já tinham sido vítimas de espancamentos ou abusos sexuais e psicológicos. Castigos por “mau comportamento”. Em 82% dos casos, infligidos por parentes. Entre 2008 e 2009, pelo menos 80 mulheres afegãs tentaram o suicídio ateando fogo ao próprio corpo.

Fontes:

Revista Veja - Um inferno para as mulheres