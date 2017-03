AMÉRICA DO NORTE

Canadá luta para eliminar pobreza Apesar dos impressionantes índices de crescimento nacional, um em cada dez canadenses vive na pobreza

Comparado a muitos outros países desenvolvidos, o Canadá teve uma boa crise financeira. Seus bancos vão bem e a economia se recuperou rápida e energicamente da recessão, ainda que o ritmo tenha diminuído recentemente. Mas há um quesito no qual o Canadá não vai tão bem quanto os outros. Na questão da pobreza infantil o país ocupa a 22ª posição no ranking dos 31 países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Mais de três milhões de canadenses (ou seja, um em cada dez) são pobres; e 610 mil deles são crianças.

O problema é crônico. Em 1989, o Parlamento aprovou de maneira unânime uma resolução para eliminar a pobreza infantil até 2000. Após falhar, os políticos aprovaram no ano passado outra resolução, para melhorar o cenário. Em novembro, o Campaign 2000, um grupo ativista reportou que a pobreza infantil é hoje tão ruim quanto era há vinte anos. No começo do mês, a Food Banks Canada, uma associação de instituições de caridade, relatou que 900 mil canadenses recorrem a doações alimentares, que aumentaram em 9% em 2009. Muitas delas estão entre os cerca de 300 mil desabrigados do país.

Tudo isso acontece apesar de longos períodos de crescimento sólido nos últimos vinte anos. Mas apenas um terço dos pobres está empregado. O resto é formado em boa parte por mães solteiras, deficientes físicos, canadenses indígenas ou imigrantes. Nos anos 1980 e 1990, esses grupos sofreram cortes no seguro-desemprego (que por sua vez é muito pequeno para manter qualquer pessoa acima da linha de pobreza) quando o governo federal e os governos das províncias cortaram gastos públicos para recuperar a saúde fiscal. Os cortes mais violentos aconteceram na Colúmbia Britânica, que apesar de ser uma das mais ricas províncias do país, tem uma das maiores taxas de pobreza infantil (10,4%) graças aos impostos sobre as receitas familiares. Críticos de tais políticas afirmam que crianças que crescem na pobreza são privadas de chances de prosperar quando adultos, ou de se tornarem trabalhadores produtivos.

Seis governos de províncias, inclusive dos populosos Ontário e Québec, lançaram programas de redução da pobreza; muitos incluem tentativas de encorajar ou auxiliar o retorno das pessoas ao trabalho. A Terra Nova, apoiada pelos royalties do petróleo e da mineração cortou seus índices de pobreza pela metade (para 6,5%). No começo de novembro, a Câmara dos Comuns implorou ao governo federal que adotasse uma estratégia nacional. A resposta do governo foi a de que a melhor estratégia a longo prazo para eliminar a pobreza é “sustentar os empregos dos canadenses”. Essa é certamente uma condição necessária. Mas o governo e seus críticos deveriam se perguntar por que o crescimento deixou tanto canadenses de fora.

Fontes:

Economist - Poverty in Canada: Mean streets