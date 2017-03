Ciência

Estudo científico aponta hipótese sobre abertura do Mar Vermelho A ciência das marés pode ter salvado os hebreus dos egípicios

Uma das passagens mais famosas da Bíblia é sobre a abertura do Mar Vermelho por Moisés. O líder religioso abriu o mar em duas partes, permitindo que os hebreus atravessassem o fundo temporariamente seco até o outro lado da margem. Quando Moisés fez as águas retornarem ao normal, o exercito do faraó que os perseguia foi engolido.

Uma hipótese científica para o milagre seria que Moisés teria decido dividir as águas logo antes de um maremoto, ocasionado por um terremoto. Antes de um maremoto acontecer, as águas baixam e retrocedem, deixando um fundo seco antes de a onda gigante surgir. Mas, essa hipótese, tem algumas falhas. Esse período de retrocesso das águas antes de um maremoto dura de 10 a 20 minutos, tempo muito curto para todos os hebreus atravessarem o mar. Além disso, não teria como Moisés saber quando o terremoto ou o maremoto aconteceriam.

Uma explicação mais plausível, divulgada neste mês, no Wall Street Journal, envolve o funcionamento das marés, um fenômeno natural que poderia se encaixar perfeitamente nos planos de Moisés. Em alguns lugares do mundo, a maré pode baixar até deixar o fundo seco e depois voltar ao normal. Em 1798, Napoleão Bonaparte e um pequeno grupo de soldados atravessaram o Golfo de Suez, ao norte do Mar Vermelho, perto de onde Moisés e seus seguidores atravessaram. Em uma extensão de quilômetros com o fundo do mar seco, exposto pela maré baixa, a maré de repente entrou correndo, quase os afogando.

Segundo a versão bíblica, os hebreus estavam acampados na margem ocidental do Golfo de Suez, quando as nuvens de poeira levantadas pelos carros do Faraó foram vistas à distância. Eles ficaram presos entre o exército do faraó e o Mar Vermelho. As nuvens de poeira, provavelmente, serviram como um sinal para Moisés. Elas permitiram que ele calculasse em quanto tempo o exercito do faraó demoraria para chegar até eles. Moisés conhecia o céu e os antigos métodos de previsão de marés, baseados nas fases da lua. Já os soldados do faraó, que estavam acostumados a viver sozinhos nas margens do Rio Nilo, provavelmente, tinham poucos conhecimentos sobre como funcionavam as marés do Mar Vermelho. Afinal de contas, a região do Nilo é uma das mais calmas do Mar Mediterrâneo.

Fontes:

Wall Street Journal- How Did Moses Part the Red Sea?