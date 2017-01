Claudio Carneiro

Papagaios de pirata Eles saqueiam o conteúdo dos telejornais brasileiros

Um papagaio incomoda muita gente, assim como o elefante da musiquinha infantil. A expressão “papagaio de pirata” é usada para designar aqueles sujeitos que se posicionam – propositalmente – atrás das entrevistas ao vivo da televisão brasileira. O objetivo é um só: aparecer na telinha. O termo surgiu, inventado por alguém que observou a garrafa do Ron Montilla – ilustrada por um pirata sempre acompanhado de um papagaio. O primeiro papagaio de pirata de que se tem notícia foi o deputado federal Wilmar Palis que ganhou esse apelido por aparecer, estrategicamente, nos idos de 84 e 85, sempre atrás do então candidato à presidência da República, Tancredo Neves.

Daqueles dias de luta pela democracia até hoje, Wilmar Palis ganhou muitos seguidores – não por suas ideias mas por seu estranho hábito de aparecer às custas do prestígio dos outros. A emissora de TV de maior audiência é também a maior vítima dos papagaios. Uma fonte do departamento de jornalismo da TV Globo – que pediu para não se identificar – informa que já foram feitas reuniões para discutir esse assunto: “Essas aparições são um desastre para o nosso conteúdo, uma vez que dispersam a atenção do espectador e tiram a seriedade da informação. Mas não podemos fazer nada. O cidadão é livre para estar onde bem entender. Recebemos muitos e-mails de pessoas reclamando. Todo mundo fica perplexo como eles descobrem os locais das transmissões ao vivo. A gente acha que tem informante aqui dentro que avisa os papagaios”, afirma. E tem mesmo.

Luciano Ezequiel de Lima, de 44 anos, é papagaio de pirata desde 2001. Ele pode ser visto na telinha sempre de camisa azul e olhando para o relógio de pulso: é sua marca registrada. Casado, pai de um menino, o ex-ascensorista foi aposentado por invalidez quando contraiu leucemia: “Fui afastado da ‘atividade laborativa’ e resolvi aparecer na TV. Estou em todas: Globo, Record, SBT, qualquer uma, de preferência em rede nacional. Sou mais famoso que nota de um real. Sou reconhecido nas ruas e faço muitos amigos. Sei que tiro a atenção do espectador que olha pra mim e esquece o que o entrevistado está dizendo. Mas é bom ser papagaio. Tem um amigo meu lá na Globo que me avisa onde vão ser os ‘vivos’. Gosto de aparecer”, confessa.

Em São Paulo, Eliel Paim é o mais conhecido. Reza a lenda que, certa vez, fantasiado de super-homem – durante a tradicional prova de São Silvestre – Eliel rompeu uma barreira da Polícia Militar e começou a acenar para as câmeras. Levado à delegacia da Aclimação, na zona sul da cidade, virou-se para o delegado e pediu para ser liberado antes das sete da noite. Curioso, o delegado perguntou “por quê?”. E Eliel respondeu: “É que eu vou sair no Jornal Nacional e queria assistir.” E não deu outra.

Estratégia de Marketing

Da TV, papagaios podem partir para vôos mais altos. Eles dão entrevistas para revistas, jornais ou sites – como este – e ainda participam de programas, como “Casseta e Planeta”, “Hebe” e muitos outros. No Rio de Janeiro, o mais famoso deles, o “assessor de assuntos externos” – ou simplesmente “mensageiro” – da prefeitura de Nilópolis, Jaime Dias Sabino, tem planos de concorrer a deputado estadual nas próximas eleições.

Outro papagaio também leva a sério sua atividade. Luciano Luís Lima de Oliveira, 37 anos, casado, afirma que suas aparições o ajudam a sustentar e dar conforto a seus três filhos: “É meu marketing. Sou vendedor de produtos nos ônibus. Vendo raquetes elétricas de matar mosquito, rádios, brinquedos e doces. Eu entro no coletivo e todo mundo fala: ‘olha o cara da TV’. Os clientes me fotografam e compram muito. Faturo R$ 300 por dia. Tenho casa própria e carro”, revela. Transformado em celebridade, ele afirma cobrar R$ 100 para aparecer em aniversários e casamentos. Em seus segundos de fama nos cantos das telas de TV, Luciano veste sempre um paletó e usa fone de ouvidos conectado a aparelho algum: “É só de sacanagem”, brinca.

Nas redações das TVs, a queixa é de que além de prejudicar a mensagem, os papagaios atrapalham a concentração dos repórteres – já muito tensos pela expectativa de entrarem ao vivo, dos produtores – preocupados com os exageros de alguns, e dos cinegrafistas – que tentam, em alguns casos, fechar em close no rosto do entrevistado para evitar o “vazamento” dos indesejados personagens na imagem. “Às vezes, a matéria trata de um assunto seriíssimo e fica lá o bobão fazendo palhaçadas”, queixa-se a fonte da emissora. O vendedor de raquetes elétricas – que chega a dançar durante as matérias com música – admite que comete alguns exageros: “Sei que atrapalho, mas, graças a Deus, nunca tive problemas com produtores, cinegrafistas ou auxiliares. Se algum deles reclama, eu saio de cena, numa boa”, revela.

Leia outros artigos de Claudio Carneiro:

O bom e velho português: atacado por anglicismos e gerundismos – 07/05/2009



Igreja católica: suas controvérsias e suas razões – 27/03/2009



Keirrison e Maicosuel no mesmo time: o dos nomes criativos – 12/03/2009



A sopa de letrinhas que dita a vida econômica do país – 09/02/2009