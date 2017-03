Estratégia Nacional de Defesa

Para que serve o Exército brasileiro?

A Economist considera que as Forças Armadas brasileiras ocupam um lugar ambíguo em nossa vida nacional. Seus oficiais fundaram a República, mas também tomaram o poder à força algumas vezes, especialmente quando se instaurou uma ditadura militar que durou 21 anos.

Quando o Brasil voltou a ser uma democracia, diz a Economist, o país conseguiu manter o Exército fora da política, mas não definiu um papel claro para ele. A revista diz que o território brasileiro não é seriamente ameaçado desde meados do século XIX, quando venceu a Guerra do Paraguai ao lado de Argentina e Uruguai, e se refere a nós como "um país quase instintivamente pacifista".

Mas desde 2004 o Brasil comanda com sucesso a missão da ONU no Haiti. Um segundo uso para o Exército, previsto na Estratégia Nacional de Defesa — o plano elaborado pelo ministro dos Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, para remodelar as forças armadas brasileiras — é o policiamento da região amazônica, área em relação à qual o Brasil, segundo a Economist, nutre "uma leve paranoia".

Fontes:

