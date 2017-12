Tendências e Debates

Por que elas são mais propensas ao divórcio? Uma pesquisa realizada no Estados Unidos mostrou que dois terços das separações são iniciadas por mulheres. Por Carla Delecrode

Seja por vantagens legais quanto à guarda dos filhos ou por não suportarem o “mau comportamento” dos maridos, elas são as primeiras a dizerem ‘sim’ ao divórcio. É o que afirma uma recente pesquisa realizada pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. De acordo com o estudo, dois terços dos casais que se separam no país iniciaram o divórcio porque as mulheres pediram a separação. No Brasil, não é diferente.

Segundo o IBGE, entre 2004 e 2005, em mais de 70% dos casos de separação judicial não-consensual (em que não houve acordo) foram elas que tomaram a iniciativa de se separar, assim como nos pedidos de divórcio, no qual 52% foram requisitados por mulheres. Para a psicóloga Teresa Goes, que é professora da PUC-Rio, um dos motivos que explica o comportamento é a entrada no mercado de trabalho, que trouxe mudanças na percepção das mulheres sobre o casamento e o divórcio.

A especialista esclarece que elas se adaptaram às várias funções que passaram a exercer na sociedade. Por isso, casar se tornou uma opção e não uma imposição social, assim como ser mãe e se separar do marido. Teresa acredita que os homens, geralmente, não tomam a iniciativa em direção ao divórcio– mesmo que não estejam felizes –, pois se detêm a uma mentalidade do passado. “Eles não acompanharam as mudanças de pensamento. Os homens fantasiam com uma ‘cuidadora’ e se colocam na condição de filho. Manter o casamento é mais cômodo para eles.”

Por que as mulheres desistem do casamento?

O estudo norte-americano indica que as leis de divórcio motivam as mulheres a optarem pela separação. Nos estados onde elas têm mais chances de receber a guarda dos filhos, o número de pedidos de divórcio iniciados por elas é bem maior do que onde prevalece a custódia compartilhada. Além disso, os homens são mais propensos a terem problemas com bebida, drogas e a infidelidade, diz a pesquisa.

Mas outros motivos também fazem com que elas desistam do casamento, como a sobrecarga de função e a desilusão amorosa. “Quando ela se desencanta com o parceiro, quer voltar a buscar o ‘príncipe encantado’. A psicóloga explica que, diferentemente dos homens, elas querem maior clareza no relacionamento, por isso não lidam muito bem com um “triângulo amoroso” e nem com desilusão. “Os homens lidam melhor com a infidelidade. A mulher quando trai se sente culpada. Ela não consegue separar amor e sexo. Em geral, o relacionamento íntimo está ligado ao afetivo. Ela confunde lealdade com fidelidade.”

Para Teresa, a idade também é um fator que deixa as mulheres mais propensas a darem fim ao “para sempre”. As mais novas, até 45 anos, têm mais facilidade de dar o primeiro passo, enquanto as mais velhas se mantêm presas às tradições. “As mais novas preferem uma vida de liberdade e com novas escolhas. Elas conseguem encarar melhor a frustração e percebem que o envolvimento não precisa ser eterno.”

Caro leitor,



Em sua opinião, por que as mulheres pedem mais divórcio do que os homens?



Você concorda que a lei pode favorecer a separação?



Você acredita que as mulheres são mais beneficiadas com o divórcio do que os homens?