Realizada a primeira cirurgia contra a depressão Procedimento 'curou' uma mulher de 62 anos que sofria de depressão aguda

Foi um sucesso a primeira cirurgia cerebral realizada a fim de tratar a depressão. O procedimento pioneiro foi realizado por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e “curou” uma mulher de 62 anos que sofria de depressão aguda há quase uma década.

Por causa da doença, Sheila Cook, de 62 anos de idade, aposentou-se precocemente, chegou a ficar incapaz de se vestir ou de se alimentar sozinha, e o suicídio passou a ser uma ideia frequente.

‘Minha visão sobre a vida mudou completamente’

Mas a intervenção cirúrgica mudou completamente essa situação. Chamada de estimulação cerebral profunda, a técnica consiste no uso de fios e eletrodos implantados no cérebro por meio de furos abertos no crânio e ligados a uma bateria que envia impulsos elétricos para estimular ou inibir o funcionamento das áreas do cérebro responsáveis pelo controle das emoções.

“Minha visão sobre a vida mudou completamente”, diz Sheila. Ela, no entanto, teve uma recaída e precisou passar por uma cirurgia ainda mais radical, na qual os pesquisadores danificaram uma área do seu cérebro para inibir seu funcionamento. Os pesquisadores querem agora desenvolver a técnica da estimulação cerebral profunda para que seus efeitos sejam duradouros ou mesmo definitivos.

