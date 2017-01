Drogas

Veja quanto custa um grama de cocaína no mundo

O preço da cocaína no varejo varia muito. A droga custa menos na América do Sul e na América Central, onde mais é produzida.

De acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, em todo o mundo os preços da cocaína variam entre US$ 2 por grama no Panamá e mais de US$ 300 na Nova Zelândia.

Em geral, quanto mais afastado um país estiver dos principais produtores e quanto mais isolado ele for, maior será o preço da droga. A Nova Zelândia e a Austrália são os lugares onde sai mais caro comprar cocaína: um grama geralmente custa US$ 312 e US$ 285, respectivamente.

Depois de anos gastando menos para comprar drogas, atualmente os canadenses precisam desembolsar o mesmo que os norte-americanos por um grama de cocaína: cerca de US$ 97.

Fontes:

Economist - Cocaine prices: White lines