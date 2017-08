ESTUDO

Como a beleza influencia a saúde Estudo mostra que a harmonia das formas e das cores influencia a saúde física e mental dos seres humanos

A beleza é uma percepção subjetiva. Mas a harmonia das formas e das cores influencia a saúde física e mental dos seres humanos. Um artigo publicado há dois anos na revista científica Nature mostrou uma analogia entre a sensação de bem-estar das pessoas e o ambiente onde viviam. Os autores do artigo avaliaram os critérios de beleza com o jogo online Scenic-or-Not, no qual os jogadores examinaram fotos e deram notas em uma escala de um a dez, de acordo com a admiração que as imagens tinham causado.

A analogia não fez distinção entre lugares urbanos ou rurais. Nem foi influenciada pelo status social e econômico dos participantes da pesquisa, ou pelo nível de poluição do ar. A pesquisa também mostrou que a sensação de bem-estar dos participantes era um reflexo da beleza do local onde viviam.

No entanto, a definição do conceito de beleza sempre foi uma experiência frustrante para diversos tipos de pesquisadores. Mas os autores do artigo publicado na revista Nature, Chanuki Seresinhe e seus colegas da Warwick Business School, decidiram enfrentar o desafio. Como descrito em Royal Society Open Science, a equipe de pesquisadores ensinou o software Places, uma rede neural convolucional (CNN), a identificar montanhas, praias, campos e prédios nas imagens apresentadas. Em seguida, o software analisou 200 mil fotos avaliadas pelos jogadores do Scenic-or-Not, com o objetivo de identificar os critérios de beleza apontados pelos participantes do jogo.

A maioria dos resultados não causou surpresa. O impacto visual dos lagos, vales e montanhas nevadas é sempre agradável. Os castelos, igrejas e casas também provocaram admiração, ao contrário de hospitais, garagens e motéis. Porém, a análise de Seresinhe e seus colegas confirmou uma descoberta importante, mas não óbvia, de seu estudo anterior. Os espaços verdes não são, por si só, bonitos. Eles precisam de árvores e construções para despertar o senso estético, como nos belos parques europeus do século XVIII. Talvez essa seja uma mensagem útil para os especialistas em urbanismo modernos.

