PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

Revistas científicas dificultam o acesso à informação A democratização da produção acadêmica é essencial para o progresso da ciência

A ciência progride mais rápido quando os dados e as conclusões de suas pesquisas são compartilhados com a maior brevidade possível. No entanto, os pesquisadores no campo da medicina têm o hábito de guardar os resultados de suas pesquisas durante meses ou anos até publicá-los em uma revista científica. Ainda assim, as informações nas quais as pesquisas basearam-se muitas vezes não são divulgadas.

As revistas científicas mostram a produtividade dos pesquisadores. Uma extensa produção acadêmica é essencial para os pesquisadores conseguirem financiamento para novas pesquisas e como meio de ascensão profissional. Mas às vezes o conhecimento não é disseminado com rapidez ou encontra obstáculos à sua divulgação. Durante a epidemia do vírus zika, os patrocinadores da pesquisa para combatê-la foram obrigados a pressionar os editores para que declarassem que os cientistas não seriam punidos por divulgar suas descobertas mais cedo do que deveriam.

Os periódicos de mais prestígio nem sempre têm o rigor científico e a qualidade acadêmica que apregoam com frequência. O número de artigos com dados imprecisos que precisam ser retificados teve um aumento acentuado nos últimos 20 anos. Segundo dados estatísticos, os artigos publicados em revistas conceituadas, como Nature e Science, não têm mais legitimidade acadêmica do que os divulgados em revistas menos influentes.

A ciência não deve limitar seu acesso às publicações científicas. Três medidas simples permitiriam que os estudos de pesquisadores fossem divulgados com mais rapidez a um público maior, sem comprometer a qualidade. Em primeiro lugar, por exigência das organizações que financiam as pesquisas, os cientistas publicariam seus artigos acadêmicos e o registro de dados experimentais em “repositórios” disponíveis ao público antes de serem enviados para uma revista.

Por sua vez, o aperfeiçoamento do processo de revisão dos textos por especialistas garantiria a qualidade e a idoneidade dos trabalhos acadêmicos. Hoje, as revistas têm equipes de revisores anônimos que dão pareceres sobre novas pesquisas, com um custo que os editores usam como argumento para justificar os preços caros de assinatura. Mas esse anonimato dá margem a desvios de conduta, como, por exemplo, pareceres favoráveis de pesquisadores a trabalhos de colegas.

Os revisores contratados para executar tarefas específicas deveriam ter seus comentários publicados para dar uma maior transparência ao trabalho. Por fim, a ciência precisa democratizar seu conhecimento e não deixá-lo confinado ao mundo das revistas científicas.

Fontes:

The Economist-The shackles of scientific journals