Ketamina é a esperança dos cientistas que estudam a depressão Popular nos clubes noturnos, alucinógeno conhecido como Special K pode ser uma grande arma no combate à depressão e às tendências suicidas

Agora que os médicos têm uma melhor compreensão do funcionamento cerebral, eles estão percebendo que os seus colegas nos anos 1950 e início dos anos 1960 estavam no caminho certo. Testes em animais mostram que a ketamina, um alucinógeno utilizado como tranquilizante, e conhecido nas boates como Special K, promove o crescimento de células nervosas do cérebro e suas conexões, que são os pilares da aprendizagem e memória. Os cientistas estão tentando ver se o composto tem o mesmo efeito dramático em pessoas com depressão profunda e suicida. A pesquisa já lançou nova luz sobre os mecanismos biológicos da depressão.

A ketamina pode ajudar os pacientes que não respondem aos antidepressivos convencionais, como o Cymbalta ou o Lexapro, que não funcionam em cerca de um terço daqueles que os usam, diz Alana Simorellis, uma analista da Decision Resources Inc., em Waltham, Massachusetts. Ela também pode beneficiar as pessoas que precisam de alívio urgente de tendências suicidas, enquanto o medicamento estiver sendo administrado sob a supervisão de médicos em um hospital, disse ela.

Antidepressivos modernos costumam agir sobre a serotonina e sistemas de noradrenalina de receptores cerebrais. Enquanto as drogas demoram de dois a seis semanas para trabalhar sobre o humor e a autoestima, elas podem melhorar a energia e motivação mais cedo, dando a pacientes suicidas mais vontade para acabar com suas vidas, diz Charles S. Grob, professor de psiquiatria na Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

“Não há realmente nenhuma intervenção médica para tendências suicidas agudas, que são uma emergência médica e psiquiátrica”, disse James Murrough, um professor assistente do departamento de psiquiatria e neurociência da Mount Sinai School of Medicine, em Nova York, que está fazendo uma experiência para investigar o potencial da droga para prevenir o suicídio. “É uma enorme necessidade não atendida”.

Além de Sydney e Nova York, o uso da ketamina no combate à depressão está sendo investigado em locais como Boston, Houston e Miami, além de Changzhou, na China, Grenoble, na França; Genebra, na Suíça, e Aberdeen, na Escócia, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

“Estamos realmente interessados na ketamina por conta dos trabalhos realizados nos centros médicos acadêmicos e da eficácia demonstrada”, afirma Greg Panico, um porta-voz da farmacêutica J&J. Algumas empresas rivais como a GlaxoSmithKline, já desistiram de realizar pesquisas nesse campo.

“Projetar medicamentos que modificam as ações de grandes moléculas no cérebro é difícil”, diz Clare Stanford, professora de psicofarmacologia experimental da University College London. “Se você está desenvolvendo algo novo, tem que ser algo realmente novo, caso contrário não vale a pena investir nisso”, diz ela. “Vai ser muito caro e você não será capaz de recuperar o investimento”.

Os antidepressivos como o Prozac, provocam alterações nas sinapses, embora não tão rapidamente como a ketamina, diz Murrough. “O que o Prozac faz em duas a quatro semanas, a ketamina, numa dose única, fez em um dia nos experimentos com modelos animais”.

Os perigos da ketamina

A ketamina, com uma reputação como uma droga de clubes noturnos, deve ser investigada com cautela, diz Margarita Behrens, cientista do Instituto Salk, em La Jolla, Califórnia. O medicamento, cujo nome de rua é uma brincadeira com um famoso cereal da Kellogg, inicialmente desobstrui os circuitos do cérebro, causando emoção excessiva em resposta a um estímulo.

Os efeitos são transitórios e desaparecem quando a droga é eliminada do sistema. Quando tomada repetidamente, porém, a ketamina pode mudar o comportamento dos neurônios inibitórios, diz Behrens. É possível que a ação antidepressiva da ketamina seja decorrente deste mecanismo e que, ao desinibir o cérebro, a droga leve a pessoa depressiva a um estado normal, mas também leve uma pessoa normal à psicose, afirma a cientista.

“Se não for utilizada com cuidado podemos acabar curando a depressão com esquizofrenia”, afirma Behrens.

