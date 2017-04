DETERMINISMO BIOLÓGICO

Livro contesta teoria da seleção sexual Um novo livro questiona a ideia controversa que os seres humanos conservaram características distintas entre os sexos feminino e masculino em seu processo evolutivo

Na visão determinista da história da evolução humana, assim como os homens da Idade da Pedra caçavam e competiam ferozmente entre si para conquistar companheiras, os meninos gostam de brincadeiras brutas, assumem mais riscos e são dominadores. Já as meninas preferem brincar com bonecas e, mais tarde, exercem o papel tradicional de cuidar dos filhos.

Em seu livro Testosterone Rex: Myths of Sex, Science and Society, Cordelia Fine, da Universidade de Melbourne, refuta a ideia que as diferenças de sexo são resultado do determinismo biológico e que o poder da testosterona explica o predomínio dos CEOs do sexo masculino no mundo empresarial e de cientistas no campo da física. Segundo Cordelia Fine, essa visão estereotipada do status quo desigual entre os sexos é “extremamente prejudicial para as mulheres”.

Cordelia Fine não contesta a premissa que a seleção sexual moldou cérebros e corpos, ou que os genes e os hormônios influenciam como os animais pensam e se comportam. Um “mosaico” de características em constante mutação, algumas mais comuns em mulheres, outras em homens, ou em ambos, definem as diferenças entre os sexos. Mas, em sua opinião, as pessoas tendem a superestimar essas diferenças e subestimar o valor de fatores ambientais e sociais.

Testosterone Rex é um livro provocador e muitas vezes fascinante. Com base em uma série de estudos sobre o comportamento no reino animal, a autora mostra que nenhum dos dois sexos detém o monopólio da competitividade, do grau de exigência ou da educação dos filhos. E que a adaptabilidade dos seres humanos em seu processo evolutivo assume diferentes formas, dependendo das circunstâncias.

Fontes:

The Economist-The controversial biology of sexual selection