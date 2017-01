Estudo

O lado bom da dislexia Últimas descobertas sobre dislexia estão levando a uma nova forma de olhar para a condição: não apenas como um impedimento, mas como uma vantagem. Por Annie Murphy Paul

A palavra “dislexia” evoca duras lutas com leitura, e de fato essa deficiência de aprendizado causa muita dificuldade para os estimados 15% de norte-americanos afetados por ela. Desde que o fenômeno da “cegueira de palavras” foi documentado pela primeira vez há mais de um século atrás, cientistas buscaram as causas da dislexia, e por terapias para tratá-la. Nos últimos anos, no entanto, a pesquisa sobre a dislexia fez uma brusca mudança: identificar em que pessoas com dislexia têm habilidades superiores àquelas de leitores típicos. As últimas descobertas sobre dislexia estão levando a uma nova forma de olhar para a condição: não apenas como um impedimento, mas como uma vantagem, especialmente em alguns campos artísticos e científicos.

A dislexia é uma desordem complexa, e há muito que ainda não se entende sobre ela. Mas uma série de experimentos engenhosos mostraram que muitas pessoas com dislexia possuem habilidades de percepção distintas. Por exemplo, cientistas produziram um crescente corpo de evidências de que pessoas com a condição têm uma visão periférica mais aguçada do que os outros. Gadi Geiger e Jerome Lettvin, cientistas cognitivos do Massachusetts Institute of Technology, usaram um disparador mecânico, chamado taquistoscópio, para brevemente passar em um flash uma fileira de letras se estendendo do centro do campo de visão de uma pessoa até o seu perímetro. Leitores típicos identificaram as letras no meio da fileira com maior precisão. Aqueles com dislexia triunfaram, no entanto, quando perguntados para identificar as letras situadas na extremidade da fileira.

As descobertas de Geiger e Lettvin, que foram confirmadas em vários estudos subsequentes, fornecem uma demonstração do fato de que o cérebro processa separadamente as informações que se propagam das áreas centrais e periféricas do campo visual. Além disso, essas capacidades parecem sem compensar: se você é adepto a se focar em detalhes localizados no centro do campo visual, que é a chave para a leitura, você provavelmente é menos proficiente em reconhecer traços e padrões nas regiões amplas da periferia.

O oposto também é o caso. Pessoas com dislexia, que têm uma predisposição em favor da periferia visual, conseguem rapidamente ver uma cena como um todo — o que pesquisadores chamam de absorver a “essência visual”.

Evidência intrigante de que aqueles com dislexia processam informação da periferia visual mais rapidamente também vem do estudo de “figuras impossíveis”, como aquelas desenhadas pelo artista M. C. Escher. Um foco em apenas um elemento de seus complicados desenhos pode levar o observador a acreditar que a figura representa um arranjo físico plausível.

Uma visão mais capaz que vê a cena inteira de uma vez, no entanto, revela que as escadas de Escher realmente não levam a lugar algum, que a água em suas fontes está fluindo para cima e não para baixo — que elas são, em uma palavra, impossíveis. A doutora Catya Von Károlyi, uma professora associada de psicologia na Universidade de Wisconsin, Eau Claire, descobriu que pessoas com dislexia identificavam figuras como as de Escher como impossíveis ou possíveis em uma média de 2,26 segundos; observadores típicos geralmente levam um terço a mais. “A implicação convincente dessa descoberta”, escreveu Von Károlyi e seus co-autores na publicação Brain and Language, “é que a dislexia não deveria ser caracterizada apenas como déficit, mas também como talento”.

A descoberta de tais talentos levanta a questão de se essas habilidades se traduzem em habilidades para o dia-a-dia. Apesar de que pessoas com dislexia são encontradas em todas as profissões incluindo direito, medicina e ciências, observadores há muito notaram que elas estão presentes no campo das artes e do design em número muito maiores.

O diretor do Laboratório ara Aprendizado Visual do Centro Harvard-Smithsonian Center para Astrofísica , Matthew Schneps, realizou um experimento no qual deliberadamente borrou uma série de fotografias. Ele reduziu os detalhes de forma que as imagens ficaram parecidas com imagens astronômicas. Ele então as apresentou a grupos de universitários disléxicos e não-disléxicos. Os estudantes com dislexia conseguiram aprender e usar as informações nas imagens, enquanto os demais falharam.

A dislexia é referida como uma “déficit de aprendizado”, mas o experimento mostra que em algumas situações aqueles com dislexia aprendem melhor. Quaisquer habilidades que a dislexia traga, a dificuldade de leitura ainda impõe uma deficiência. A fala superficial sobre apreciar a dislexia como um “dom” é inútil no mínimo e paternalista na pior das hipóteses. Mas identificar as aptidões distintas daqueles com dislexia nos permite compreender essa condição mais completamente, e talvez orientar sua educação em uma direção que não apenas alivie as fraquezas, mas construa pontos fortes.

Annie Murphy Paul é autora de “Origins.” Ela está trabalhando em um livro sobre a ciência do aprendizado.

Fontes:

The New York Times - The Upside of Dyslexia