Teoria da Evolução: em 1859, Darwin concluiu ‘A Origem das Espécies’ Em 19 de março de 1859, Charles Darwin concluiu a obra "A Origem das Espécies"

Naturalista, Charles Darwin foi o pai da Teoria da Evolução. De acordo com esta, a evolução dos seres vivos foi originada de um ancestral comum, herdando pequenas modificações, que, a partir da seleção natural, se perpetuariam ou não. Ou seja, as espécies animais e vegetais são mutáveis. A teoria foi criticada, não somente no campo científico, como também na área ideológica e religiosa em todo o mundo.

Darwin publicou “A Origem das Espécies” em 1859. O cientista observou que, dentro de uma espécie, os indivíduos diferem uns dos outros, existindo, portanto, luta pela sobrevivência. Os mais bem adaptados são os que deixam maior número de descendentes. Apesar de fundamentalmente correto, o darwinismo foi complementado e afinado pelos evolucionistas do século XX, para que se transformasse na sólida doutrina evolucionista atual.

Charles Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Ingressou no curso de Medicina, na faculdade de Edimburgo, mas desistiu ao ser contra as práticas cirúrgicas sem anestesia (ainda inexistente na época). Após a tentativa sem sucesso de tornar-se clérigo, Darwin foi convidado a integrar uma equipe de expedição científica a bordo do navio Beagle, de 1831 a 1836, navegando pela costa do Pacífico e pela América do Sul. Na viagem, Darwin reuniu dados sobre as variações das espécies, o que se tornou base para a criação de seu mais conhecido livro.

Até o século XVIII, o criacionismo — idéia que defende que qualquer espécie é criada por ato divino — era aceito com naturalidade pelo Ocidente. O francês Jean-Baptiste Lamarck — um dos primeiros a questionar a doutrina — defendeu, em 1809, que fatores ambientais podem modificar características nos indivíduos e, além disso, essas mudanças seriam transmitidas às proles.