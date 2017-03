CIÊNCIA

Uma nova etapa da corrida espacial à Lua Competição para explorar a Lua agora é entre seres humanos e robôs

O prêmio de US$30 milhões oferecido pela competição internacional Google Lunar XPRIZE, organizada pela XPRIZE Foundation, com o apoio do Google, ainda está à espera de um vencedor. Segundo as regras da competição criada em 2007, os competidores teriam de lançar robôs à Lua até 2012. Mas o interesse em retornar à Lua não se materializou com rapidez. Diante da escassez de prováveis​​ vencedores, a XPRIZE Foundation adiou diversas vezes o prazo previsto nos regulamentos.

Agora, cinco equipes concorrentes assinaram contratos para colocar seus robôs no solo lunar até o final deste ano. A XPRIZE Foundation abriu então uma nova competição para escolher o vencedor do prêmio.

Em 27 de fevereiro, Elon Musk disse que a SpaceX, sua empresa aeroespacial, tinha planos de enviar duas pessoas para a órbita da Lua em 2018, com o uso uma nova versão de seu foguete Falcon, ainda não testada, o Falcon Heavy. Duas semanas antes do anúncio de Musk, a Nasa havia dito que, segundo previsões, o primeiro voo de seu novo foguete, o Space Launch System (SLS) também ainda não testado, faria uma missão semelhante, embora com astronautas, e não com turistas. A competição entre seres humanos e robôs para exploração da Lua já começou.

