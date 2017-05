POSICIONAMENTO POLÍTICO

A tendência esquerdista entre as mulheres As mulheres são as maiores opositoras aos partidos de extrema-direita da Europa

Em muitos países as mulheres têm uma tendência mais acentuada do que os homens a apoiar políticos de esquerda e essa diferença de opinião partidária está aumentando. Nos Estados Unidos, Barack Obama teve uma margem de vantagem de 12 pontos percentuais entre o eleitorado feminino em 2012, mas perdeu oito pontos entre os eleitores masculinos para Mitt Romney. Este ano 60% das mulheres têm uma visão desfavorável de Donald Trump, porém só 48% se opõem a Hillary Clinton.

Nem sempre foi assim. Na Europa, durante muito tempo as mulheres foram os bastiões do conservadorismo. Os partidos democratas cristãos e católicos, em especial, beneficiavam-se com o apoio do eleitorado feminino ligado à igreja, porque as mulheres eram mais propensas a serem religiosas do que os homens. Em 1968, o partido democrata cristão conquistou mais de 50% dos votos das mulheres na Itália, mas menos de 30% entre os eleitores masculinos. Uma pesquisa realizada no início da década de 1970 mostrou que em seis países europeus — Bélgica, Grã-Bretanha, França, Itália, Holanda e Alemanha Ocidental — a proporção da tendência conservadora do eleitorado feminino era de 2% a 14%.

Segundo um artigo dos cientistas políticos Ronald Inglehart e Pippa Norris publicado no ano 2000, nas décadas de 1980 e 1990 as mulheres começaram a ter uma visão mais crítica da sociedade e menos apegada às tradições. Na Áustria, Irlanda, Suíça e na maioria dos países escandinavos, o eleitorado feminino passou a apoiar partidos de esquerda. O declínio da crença religiosa, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, em geral, em empregos com salários inferiores aos dos homens, e a discussão de temas feministas como o aborto foram alguns dos fatores que influenciaram essa mudança de opinião política. As mulheres também são menos propensas do que os homens a terem atitudes drásticas e enérgicas em questões como defesa, mas, por outro lado, se preocupam mais com a igualdade social e o meio ambiente.

No entanto, os homens e as mulheres tendem a ser mais conservadores à medida que envelhecem. Esse conservadorismo pode ser motivado por razões econômicas. As pessoas com um poder aquisitivo maior ressentem-se com o ônus dos impostos elevados. Essa visão mais tradicional também pode ser resultado de um contexto psicológico ou cultural. Após certa idade as pessoas resistem mais à ideia de mudanças sociais que possam afetar a vida estável que criaram. Porém isso é uma questão de longo prazo. Enquanto isso, as mulheres são a melhor defesa na Europa contra o movimento político da extrema-direita.

Fontes:

The Economist-The lefter sex