ESTEREÓTIPOS

Austrália enfrenta disparada no consumo de metanfetamina Depois do combate ao vício de heroína na década de 1990, a Austrália enfrenta o grave problema do uso de metanfetamina, um potente estimulante do sistema nervoso

Comportamento 25 abr, 2017

Mais de 25 mil australianos fazem uso regular de metanfetamina, a maior taxa de dependência no mundo (Foto: Wikimedia)