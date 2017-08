TRADIÇÃO EM XEQUE

Qual o futuro das casas de banho do Japão? As tradicionais casas de banho públicas em Tóquio estão lutando para sobreviver diante dos novos comportamentos sociais

Ao entrar na sala de banhos do Akebono-Yu, o sento mais antigo de Tóquio, ou casa de banho pública, o silêncio é interrompido apenas pelo barulho da água e o gemido de prazer de um dos clientes idosos afundando na banheira. Um mural retrata o icônico monte Fuji, coberto de neve, a 100 km de distância da cidade barulhenta e suja.

Antes ligados aos santuários budistas, os sentos ainda transmitem uma energia espiritual aos seus frequentadores. Durante séculos, homens e mulheres banharam-se nos sentos, um costume muito prático. Até a modernização da cidade no período que antecedeu os Jogos Olímpicos em 1964, 40% das residências em Tóquio não tinham banheiros com chuveiros ou banheiras e, então, milhares de pessoas tomavam seu banho noturno nos sentos.

Agora, as tradicionais chaminés das casas de banho públicas estão desaparecendo em Tóquio. Segundo a Associação Nacional Sento, dos 2.700 sentos só restaram menos de 600. A maioria é administrada por casais idosos. A tarefa de atrair clientes é difícil. Muitas casas afixaram cartazes em inglês nas fachadas explicando os costumes locais para o crescente número de turistas estrangeiros como, por exemplo, o de tomar um banho de chuveiro antes de entrar na banheira. Os novos spas têm salões de beleza e salas de massagem. Alguns mais sofisticados exibem concertos e apresentações de artistas para atrair clientela.

Teruo Shimada, o proprietário do Akebono-Yu, disse que os clientes já não querem mais só tomar banho. “É preciso oferecer algo diferente.” A casa de banhos transformou-se em um clube para aposentados. Alguns bebem cerveja e saquê no restaurante enquanto assistem uma luta de sumô na televisão. Shimada instalou uma jacuzzi e uma banheira com um equipamento que dá choques elétricos suaves para estimular os músculos flácidos e a libido de homens em uma das 12 salas de banhos da casa.

A família de Shimada inaugurou a casa de banhos em 1773. O Akebono-Yu sobreviveu a incêndios, ao terremoto que destruiu grande parte de Tóquio em 1923 e ao bombardeio da cidade por aviões americanos em 1945, mas a mudança dos hábitos é uma ameaça mais grave do que essas catástrofes. Sua filha não se interessa em manter um negócio com retornos incertos e longas horas de trabalho, lamentou Shimada. Após 19 gerações na mesma família, ele teme que sua morte seja o fim do Akebono-Yu.

