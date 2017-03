Intolerância

Homofobia na Jamaica

Apesar de ser famosa por abrigar relaxados rastafaris que gostam de reggae, sol e areia, a Jamaica não é um país tão tranquilo para os homossexuais.

A última vítima de homofobia registrada na ilha foi o cônsul honorário do Reino Unido em Montego Bay, centro turístico da Jamaica, que foi estrangulado dentro de sua própria casa, no dia 9 de setembro, e deixado morto em cima de sua cama com um bilhete que o “denunciava” como gay.

A organização jamaicana J-Flag (Fórum Jamaicano para Lésbicas, Panssexuais e Gays) registrou 33 casos em 18 meses, de ataques que deixaram homossexuais gravemente feridos.

Segundo a J-Flag, dois casais de lésbicas foram atacados e estuprados por homens nas últimas semanas. No entanto, muitos casos não são denunciados, em parte porque a polícia nem sempre dá início às investigações.

Para se ter uma ideia, para a Justiça jamaicana, um caso de homicídio doloso (aquele com intenção de matar) pode ser reduzido e julgado como culposo (sem a intenção), caso a vítima seja homossexual e se a defesa alegar que houve provocação, como aconteceu em 2006, no julgamento do assassinato de um padre anglicano que foi morto a facadas por ser gay.

Fontes:

Economist - Homophobia in Jamaica -- A vicious intolerance