Especialistas explicam

Por que o passado parece melhor que o presente? A resposta pode estar no próprio organismo, que tende a minimizar as lembranças ruins e hipertrofiar as boas. Por Fernanda Dias

Basta um grupo de amigos ou familiares se reunir para o passado tomar conta da conversa. “Ah, que saudades daquele tempo”, diz um. “Era mesmo um tempo bom, que não volta mais”, retruca outro. Mas, por que o passado, quase sempre, parece melhor do que o presente?

Para a chefe do setor de psicoterapia da Santa Casa da Misericórdia do Rio, Vera Lemgruber, a resposta está no próprio organismo, que tende a minimizar as lembranças ruins e hipertrofiar as boas:

“Nosso cérebro tem uma área, chamada hipocampo, que é especializada em armazenar as memórias carregadas de afetos. Se essa área é ativada diversas vezes, o engrama (a marca da memória) fica ainda mais reforçado. Isso significa que, quanto mais nos lembrarmos de determinada situação, mais ela ficará carregada de afetos positivos. E os negativos vão se apagando”.

Além disso, segundo Vera, a fantasia costuma ser sempre mais atraente e mais rica do que a realidade factual. “É mais fácil se criar um mundo fantasioso de felicidade do que encarar uma realidade insossa ou com muitos problemas a serem enfrentados”, ressalta ela.

Um estudo publicado em 1988 no Journal of Personality and Social Psychology (Jornal da Personalidade e Psicologia Social, uma das publicações acadêmicas da Associação Americana de Psicologia) aponta outros fatores que podem explicar o por quê o passado parece melhor que o presente. Segundo os pesquisadores, as pessoas costumam julgar uma coisa sempre em relação a outra coisa. Por exemplo, quando dizem que um show é excelente, elas querem dizer que é excelente em comparação a outros espetáculos que já viram. Ao pensarem sobre os eventos no passado, elas se lembram da avaliação que deram a esses eventos, mas não a razão para essa avaliação. Assim, lembramos que um concerto que assistimos na escola foi maravilhoso, mas esquecemos de que tal julgamento foi feito com base em todos os concertos que tínhamos visto até aquele momento. De acordo com os pesquisadores, o adulto, com uma base mais ampla de experiência, precisa de algo realmente surpreendente para ficar impressionado.

Ainda segundo o estudo, nós tendemos a pensar sobre o passado distante de forma mais abstrata: os pequenos aborrecimentos do dia a dia, como contas a pagar, decisões a serem tomadas, não vêm à tona. Além do mais, ao refletirmos sobre eventos passados, sabemos como eles acabaram. A incerteza é estressante, e, assim, o presente muitas vezes parece menos agradável porque ainda estamos esperando o desfecho de empreendimentos e problemas que fazem parte da nossa vida agora.

Vale a pena manter em mente que o passado nunca foi tão livre de estresse como parece quando se olha para trás. A professora do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) Maria Luiza Bustamante Pereira de Sá ressalta que precisamos desenvolver uma certa desconfiança e maior auto-análise, já que a memória não é sempre confiável:

“O distanciamento no tempo abre espaço para elaborações. Com o passar do tempo nossa memória fica mais seletiva, e, então, vamos enfatizar mais o que nos dá mais satisfação. Também aquilo que ficou mais traumático fica mais gravado e evoca mais dor”.

O saudosismo em excesso pode acabar se tornando uma fuga da realidade, o que torna a pessoa que busca esse mecanismo de escape desajustada do mundo ao seu redor.

“Geralmente os deprimidos, em vez de se lembrarem de situações positivas, tendem a ressaltar os aspectos negativos do seu passado. Com isso, muitas vezes, projetam no futuro esse negativismo, o que gera uma espécie de desesperança que retroalimenta a depressão”, afirma Vera.

Se bem dosado, no entanto, o saudosismo pode ser positivo, na avaliação de Maria Luiza Bustamante, pois “dá sentido à vida presente”: “É olhando o passado positivo que nós podemos tirar lições para um futuro melhor”.