SUBSTÂNCIA ESTIMULANTE

Consumo excessivo de cafeína pode causar overdose Níveis de cafeína acima de 50 mg por ml de sangue podem provocar overdose e a morte. O recomendado é consumir entre 75 mg e 300 mg por dia

Estudos revelam que ingerir quantidades exageradas de cafeína pode causar danos graves à saúde e até mesmo a morte. O consumo excessivo de bebidas ou comidas que contenham cafeína gera efeitos no corpo humano e níveis acima do permitido trazem sérios riscos, além de overdose do alcaloide.

Apesar de ser considerada por muitos uma forte aliada no combate ao cansaço – por sua capacidade estimulante –, autoridades de saúde alertam que quantidades de cafeína acima de 50 miligramas por mililitro de sangue são perigosas para o organismo humano. De acordo com a Autoridade Europeia de Segurança Alimentícia (EFSA, na sigla em inglês), o consumo diário entre 75 mg e 300 mg de cafeína – equivalente a tomar de meia a três xícaras de café – é o recomendado e auxilia no rendimento de atividades físicas e intelectuais. Adolescentes não devem ultrapassar os 100 mg. Doses acima podem gerar irritação, insônia e complicações cardíacas.

Quando a cafeína é consumida em níveis muito exagerados, há um sério risco de overdose. Segundo a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês), overdoses de cafeína podem gerar pulso acelerado ou perigosamente irregular. Além disso, vômito, diarreia, letargia – diminuição da atividade das funções intelectuais – e uma sensação de desorientação. Em casos extremos (e mais raros, segundo a agência), a overdose pode causar a morte.

Casos recentes

Recentemente, três casos de consumo excessivo de cafeína chamaram a atenção por terem resultado em morte: a de um homem japonês de 20 anos e de dois adolescentes americanos de 18 e 16 anos.

No caso do japonês, a vítima morreu por ingerir grandes quantidades de bebidas ricas em cafeína enquanto trabalhava em um posto de gasolina durante o turno da madrugada. O jovem teve overdose e foi o primeiro caso de morte por consumo excessivo de cafeína no Japão em 20 anos.

Já as mortes dos adolescentes Logan Stiner, de Ohio, de 18 anos, e Lanna Hamann, do Arizona, de 16 anos, ocorreram em maio e julho de 2015 e não são casos inéditos nos Estados Unidos, mas chamaram a atenção. Médicos detectaram 70 mg no de cafeína por ml de sangue no corpo de Stiner, acima do advertido por autoridades internacionais.

No caso de Hamann, a mãe do adolescente informou à rede americana CBS que a morte foi provocada por uma parada cardíaca após ingerir uma grande quantidade de bebidas energéticas nas férias que passou no México.

Fontes:

BBC-Overdose: os perigos do consumo excessivo de cafeína