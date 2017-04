CHINA

Sistema educacional chinês discrimina população rural Apesar do investimento em educação nos últimos anos, o sistema educacional na China prejudica as crianças e os jovens da região rural

No ano passado, algumas fotos chocantes circularam nas redes sociais na China. Elas mostraram crianças descendo uma pedra de 800 metros de altura em escadas precárias feitas de trepadeiras, madeira e metal enferrujado em seu caminho para a escola. Um funcionário local disse ao fotógrafo que “sete ou oito” pessoas haviam morrido ao se desequilibrarem.

No entanto, apesar do perigo as crianças descem a escada com frequência, porque não há escola na montanha da província de Sichuan onde moram. As fotografias mostraram dois aspectos marcantes do campo na China: as crianças querem tanto estudar que arriscam suas vidas para frequentar a escola e o descaso do governo em relação aos estudantes da região rural.

Em muitos aspectos, a educação na China está melhorando. A partir do ano 2000, mais de 7,5 milhões de alunos se formam por ano nas universidades, o equivalente a um aumento de quase oito vezes em relação aos anos anteriores. Mas menos de 10% dos jovens da região rural cursam o ensino médio, em comparação com 70% dos jovens urbanos.

As pessoas da região rural são os heróis anônimos do crescimento econômico da China. A migração de mais de 200 milhões de pessoas para as cidades, onde o trabalho é mais produtivo do que no campo, tem sido vital para a prosperidade do país. Na China, como em outros lugares, a educação é fundamental para criar uma sociedade mais justa e rica desde que todos tenham as mesmas oportunidades.

