Estafilocóco resistente a antibióticos é mais perigoso do que se pensava

18 out, 2007

O germe, que vem se espalhando pelos EUA, é uma ameaça mais séria do que as autoridades de saúde pública imaginavam. Ele está matando mais norte-americanos por ano do que o vírus da AIDS.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o micróbio conhecido como Staphylococcus aureus (MRSA), resistente a antibióticos, é responsável por mais de 94 mil infecções graves e quase 19 mil mortes por ano nos EUA.

Segundo o médico epidemiologista Scott K. Fridkin, esse é um importante problema de saúde pública e todos deveriam estar muito preocupados. Outros pesquisadores ressaltaram que a estimativa inclui apenas as infecções mais graves causadas pelo germe.

Fontes:

Washington Post - Drug-Resistant Staph Germ's Toll Is Higher Than Thought