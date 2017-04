MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Crise de água em Bangladesh também é uma crise de gênero Tradição do país encarrega as mulheres de buscar água. Com a escassez, elas têm de percorrer longas distâncias em busca do recurso

Em Bangladesh, um vaso de alumínio é tão essencial na vida de uma mulher que ela geralmente ganha isso de presente de casamento. No país, as mulheres são tradicionalmente responsáveis pela coleta de água. O grande problema é que a alta salinidade faz com que elas tenham que buscar água em lugares cada vez mais distantes.

Durante a época de monções, as mulheres coletam a água da chuva. Mas no verão seco, elas são obrigadas a andar até o vilarejo vizinho. No caso de Khadija Rahman, que é casada e tem um filho, ela precisa de pelo menos três ou quatro vasos de água por dia. Khadija, assim como outras mulheres, é obrigada a fazer múltiplas viagens de mais ou menos uma hora. O esforço pode ficar ainda pior com as mudanças climáticas. Durantes os últimos 35 anos, a salinidade em Bangladesh aumentou cerca de 26%.

Segundo um estudo do Banco Mundial, as mudanças climáticas vão aumentar a salinidade da água drasticamente até 2050 e piorar a falta de água potável no sudoeste de Bangladesh. Isso vai afetar a vida de pelo menos 2,9 milhões de pessoas pobres na região, onde 2,5 milhões de pessoas já sofrem com a falta de água.

Sem água, a plantação de arroz, que é a ocupação tradicional no país, também ficará impossível. A falta de trabalho já resultou numa migração de alta escala para Dhaka, capital do país. Habibur Rahman, marido de Khadija, foi morar em Dhaka para trabalhar. Os homens costumam deixar suas famílias, porque não têm condições de manter todos na cidade. Apesar de eles costumarem mandar dinheiro para suas esposas, a quantia é irrsória. Então, elas costumam pedir dinheiro emprestado.

Para piorar, normas sócio-culturais restringem que mulheres frequentem espaços dominados por homens. Membros da comunidade fazem comentários depreciativos sobre mulheres que vão ao mercado ou ao médico sozinhas. Ou seja, é comum que mulheres peçam aos vizinhos que levem seus filhos ao médico. Khadija não trabalha porque seu marido não aprova.

A dependência do país na agricultura, sua alta densidade populacional e as condições climáticas fazem com que Bangladesh seja um dos países mais vulneráveis do mundo em relação aos impactos das mudanças climáticas. E a crise de água não deixa de ser uma crise de gênero.

Fontes:

Aljazeera-Bangladesh's water crisis: A story of gender