Fontes alternativas

Energia geotérmica pode ser caminho para África Oriental

Alguns especialistas acham que o Vale do Rift é ideal para a produção de energia geotérmica, aquela gerada a partir do calor do planeta. A região se estende do Mar Vermelho até Moçambique. A falta de eletricidade no continente — a demanda aumenta 8% ao ano — é um atrativo para investimentos estrangeiros.

A energia geotérmica tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, ela independe das condições climáticas. Em segundo, suas emissões de carbono são insignificantes se comparadas com o uso de combustíveis fósseis.

Mas o melhor de tudo é a geração de energia local e barata, algo essencial para a África Oriental, que depende do petróleo do leste do continente e da energia solar proveniente da região do Sahel, ao sul do deserto do Saara.

Fontes:

Economist - Geothermal power in Africa: Continental Rift