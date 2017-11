Crise ambiental

O desmatamento e a extinção nas florestas tropicais

A boa notícia é que a "crise de extinção" mundial pode ter sido exagerada. O mundo não perde cem espécies por dia, como alguns previram. A má notícia, no entanto, é que os sobreviventes são pequenos insetos tropicais.

As espécies que estão desaparecendo rapidamente são os grandes vertebrados. Essas conclusões vieram de um simpósio realizado na semana passada em Washington, mas, desde 2006, há controvérsia sobre a real situação do meio ambiente.

Os participantes do simpósio concordaram que o número de espécies de grandes animais não pode mais ser um indicador confiável da situação de milhões de outras espécies que vivem em uma determinada floresta. A maioria das espécies é formada de insetos e eles são mais resistentes e muito menos ameaçados.

Outro ponto com o qual todos concordaram é que a alteração climática é uma ameaça. Até mesmo cientistas otimistas estão preocupados. O pesquisador William Laurance alertou que muitas espécies tropicais se desenvolveram em um ambiente com pouca variação de temperatura e não estão preparadas para lidar com um aumento de 3ºC — o que é previsto por muitos cientistas.

Essas espécies terão que migrar para lugares distantes. Laurance prevê que até o fim deste século 75% das florestas tropicais estarão mais quentes do que hoje.

