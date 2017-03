LIXO

O desperdício das embalagens O que o ocidente chama de melhora de padrão de vida acaba sendo uma cultura insustentável de conveniência

Antigamente, pescadores de uma ilha tailandesa embrulhavam seu almoço em uma folha de bananeira e depois a descartavam no mar. As folhas se deterioravam e os peixes comiam o resto. Com o advento do plástico, os hábitos começaram a mudar, as folhas de bananeiras foram deixadas para trás, enquanto o lixo foi virando um problema.

Este não é um problema local, mas mundial. O que o ocidente chama de melhora de padrão de vida acaba sendo uma cultura insustentável de conveniência. Só o Reino Unido produz mais de 170 milhões de toneladas de resíduos por ano, grande parte disso é formada por embalagens de alimentos. Uma garrafa plástica pode demorar 450 anos para se decompor. A situação fica ainda pior quando apenas um terço do plástico de embalagem é reciclado.

Décadas atrás havia leiteiros e depósitos de garrafas, agora, um pacote de batatas fritas pode ter várias camadas de embalagem.

Por isso, é importante pensar sobre formas de driblar o acúmulo desnecessário de lixo, seja usando ecobags no supermercado ou levando uma garrafa para o trabalho.

Fontes:

The Guardian-The west’s throwaway culture has spread waste worldwide